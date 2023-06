Loterie Nationale schüttet mehr Gewinn aus

(MeM) - Die Loterie Nationale machte im letzten Jahr einen Umsatz von 158,3 Millionen Euro, was einem Anstieg von 24,7 Prozent im Vergleich zu 2021 entspricht. Das Ergebnis des Geschäftsjahres belief sich auf 26,1 Millionen Euro. Das gab das Unternehmen in Leudelingen am Montag bekannt. Gewinne in Höhe von 94,7 Millionen Euro wurden an Spieler ausgeschüttet, 31,3 Prozent mehr als im Jahr davor. Aufgrund des starken Umsatzwachstums zahlte die Nationallotterie ihren Händlern im Jahr 2022 Provisionen in Höhe von zwölf Millionen Euro, 28 Prozent mehr als im Jahr 2021.

Dank des guten Finanzergebnisses wurden 2022 von der Loterie Nationale Hilfen über 23,1 Millionen ausgezahlt, was einen Rückgang um 17,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

„In der Tat waren die punktuellen Unterstützungszahlungen im Jahr 2021 höher als in einem normalen Jahr“, erklärt die Lottogesellschaft. „Dies ist größtenteils auf die außerordentliche und anschließende Unterstützung zahlreicher Projekte im Rahmen der Covid-19-Pandemie im Jahr 2021 sowie auf die Ausschreibung 'ACTiON Jeunes - bien vivre la pandémie' zurückzuführen.“

Das Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, eine öffentliche Einrichtung, die der Aufsicht des Staatsministers untersteht, verwaltet die Nationallotterie und finanziert damit Projekte im Dienste des allgemeinen Interesses in Luxemburg. Ursprünglich gegründet, um den Opfern des Zweiten Weltkriegs zu helfen, unterstützt sie heute Organisationen in den Bereichen Soziales, Kultur, Umwelt, Sport, Gesundheit und kulturelles Erbe.

