Kreditnachfrage in Eurozone geht deutlich zurück

Am Donnerstag tritt der EZB-Rat wieder zusammen - eine weitere Zinserhöhung ist so gut wie sicher.

Die Nachfrage nach Bankkrediten ist in der Eurozone im zweiten Quartal deutlich zurückgegangen. Verglichen mit dem ersten Quartal sei sowohl die Nachfrage nach Unternehmenskrediten als auch nach Hausbau- und Verbraucherkrediten spürbar gesunken, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mit.

Als Gründe werden unter anderem die stark gestiegenen Zinsen angegeben. Die Notenbank bezieht sich auf ihre regelmäßige Umfrage unter Banken mit dem Titel „Bank Lending Survey“.

Manche Bank zieht de Zügel noch kräftiger an

Der Umfrage zufolge verschärften die Geldhäuser sowohl ihre internen Richtlinien zur Kreditvergabe als auch ihre konkreten Bedingungen gegenüber den Kreditnehmern. Allerdings fielen die Verschärfungen teilweise nicht ganz so stark aus wie noch im ersten Quartal. Der Nettoanteil der Banken, die eine Verschärfung meldeten, lag bei 14 Prozent, verglichen mit 27 Prozent im ersten Quartal, wie die EZB mitteilt.

Bei den privaten Haushalten war die Nettoverschärfung bei Wohnungsbaukrediten weniger ausgeprägt als im Vorquartal, während sie bei Verbraucherkrediten stärker ausgeprägt war. Als Gründe für die Verschärfungen nannten die Banken unter anderem das Risiko einer konjunkturellen Eintrübung als auch spezifische Risiken aufseiten einzelner Kreditnehmer.

Die EZB wird ihren Einlagensatz am Donnerstag um einen weiteren Viertelpunkt auf 3,75 Prozent anheben und schließt auch einen weiteren Schritt danach nicht aus.