Konsumentenschutz fordert niedrigere Lebensmittelpreise

Die Verbraucherschutzorganisation ULC fordert eine reale Stärkung der Kaufkraft und niedrigere Lebensmittelpreise.

Laut Berechnungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der deutschen Hans-Böckler-Stiftung seien die Reallöhne in Luxemburg 2022 um 2,6 Prozent gesunken. Als einen der Gründe für die schrumpfenden Reallöhne nennt das WSI die Tatsache, „dass Unternehmen ihre Preise stärker angehoben haben, als dies aufgrund gestiegener Kosten eigentlich notwendig gewesen wäre“.



Während die Energiekosten sinken, steigen die Lebensmittelpreise unvermindert weiter, kritisiert die ULC. Im Jahresvergleich laut Statec um 11,4 Prozent.

„Man wird das Gefühl nicht los, dass die Lebensmittelindustrie, allen voran die Supermärkte, auf Kosten der Verbraucher profitieren.“, so ULC-Präsident Nico Hoffmann. „Durch die ständigen Preissteigerungen wird die Wirkung von Indextranchen und Steuerkrediten geradezu aufgefressen.“

„Bei unseren französischen Nachbarn geht es“

Daher fordert die ULC eine rasche und vollständige Anpassung der Steuertabelle an die Inflation, aber auch eine Wiedereinführung des Office des prix respektive verstärkte Preiskontrollen.



In der Zwischenzeit sollte in Luxemburg ähnlich wie Frankreich Lebensmittel-Preissenkungen einfordern. „Im Kampf gegen die Inflation sollen bei unseren französischen Nachbarn“, so die ULC, „75 große Lebensmittelunternehmen auf Druck der Regierung die Preise für hunderte Produkte senken. 39 Unternehmen sind der Aufforderung von Wirtschaftsminister Bruno Le Maire bereits gefolgt und haben Preisreduzierungen zwischen fünf und sieben Prozent in Aussicht gestellt.“

Stattdessen setze die Luxemburger Regierung auf eine teure Mehrwertsteuersenkung, die das Staatsbudget mit 317 Millionen Euro belaste, von der die Verbraucher tatsächlich aber „so gut wie gar nichts spüren“.