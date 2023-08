Kinepolis erzielt Rekordumsatz und plant Imax in Luxemburg

Nach dem Einbruch in der Pandemie zeigt sich das Kinepolis-Geschäft in Luxemburg erholt. Foto: Alain Piron

Die belgische Kinogruppe Kinepolis, die drei Kinos in Luxemburg betreibt, meldete am Donnerstag Rekordgewinne für das erste Halbjahr. Gleichzeitig kündigte Kinepolis an, dass das Großherzogtum seine erste Imax-Leinwand erhält.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 stiegen die Einnahmen der Gruppe um 25 Prozent auf rund 285 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und um fast 20 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019, dem bisherigen Rekordjahr, so Kinepolis in einer Pressemitteilung. Auf Luxemburg entfielen etwas mehr als drei Prozent des Umsatzes, etwa neun Millionen Euro.

Blockbuster ziehen mehr Menschen ins Kino

Kinepolis, das mit zwei Standorten in Luxemburg-Stadt und einem Kino in Belval vertreten ist, verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 16,8 Millionen Besucher – 22 Prozent mehr als im Vorjahr, aber immer noch fünf Prozent unter dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie.

Kinepolis verzeichnete in den ersten sechs Monaten dieses Jahres außerdem einen Gewinn von 20,8 Millionen Euro, doppelt so viel wie 2022.

„Die erste Jahreshälfte hat die Beobachtungen von 2022 bestätigt: Die Besucherzahlen erholen sich in dem Maß, wie das Angebot an internationalen Filmen zunimmt. Blockbuster wie ‚Avatar 2‘ und ‚Super Mario Bros. the Movie‘ waren in der ersten Jahreshälfte die Spitzenreiter“, sagte Eddy Duquenne, CEO der Kinepolis-Gruppe. „In den vergangenen Wochen haben wir den phänomenalen Erfolg von ‚Barbie‘ und ‚Oppenheimer‘ gesehen“, fügte er hinzu, obwohl beide Filme erst nach Ende des ersten Halbjahres veröffentlicht wurden.

Zur Freude der luxemburgischen Kinoliebhaber kündigte Kinepolis die Eröffnung einer Imax-Leinwand an seinem Standort in Kirchberg an, sagte aber nicht, wann dies geschehen soll.

Im Großherzogtum lockte Kinepolis im ersten Halbjahr 390.000 Kinobesucher an, gegenüber 300.000 im gleichen Zeitraum 2022. Kinepolis betreibt 111 Kinosäle in neun Ländern.

Der Artikel erschien zuerst in der „Luxembourg Times“.