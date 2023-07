Kampf dem schmutzigen Geld

Das Großherzogtum hat bedeutende Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemacht, wie die internationale Arbeitsgruppe gegen Geldwäsche „Financial Action Task Force“ (FATF) jüngst mitteilte. Doch was bedeutet das für den Finanzplatz? Oder ging es nur um politische Vorgaben, die erfüllt werden mussten?

„Wir haben uns darauf geeinigt, die Veröffentlichung des FATF-Abschlussberichts abzuwarten, um ihn analysieren zu können, bevor wir diese Einschätzung kommentieren“, meint der Bankenverband ABBL. „Die Erklärung vom 23. Juni war positiv für das Land“, teilt der Fondsverband Alfi mit, der weiter meint „aber es gibt mehrere Bereiche, die verbessert werden müssen, und jeder schnelle/verfrühte Kommentar von unserer Seite könnte riskant oder sogar irreführend sein.“

Der abschließende Bericht der Evaluation wird im Spätsommer veröffentlicht. Doch klar ist: Ein positives Ergebnis ist nicht nur gut für die Reputation Luxemburgs. Auch ganz konkret für den hiesigen Finanzplatz, etwa die Versicherungsbranche, die direkt vom Urteil betroffen ist.

Eine positive Bewertung ist ein gutes Signal. Marc Hengen Geschäftsführender Direktor des Versicherungsverbands (ACA).

„Eine positive Bewertung ist ein gutes Signal“, sagt Marc Hengen vom Verband der Versicherer, „und ja, das wird auch praktische Auswirkungen haben.“ Denn Beanstandungen haben einen „großen negativen Einfluss“, sagt Hengen. Wer auf einer grauen oder schwarzen Liste steht, kann von Versicherern und Investoren als nicht konform oder nur teilweise konform mit den geltenden internationalen Antigeldwäscherichtlinien eingestuft werden.

Worum geht es?

Bei der Überprüfung im Jahr 2009 erfüllte Luxemburg von den 49 Kriterien, die damals überprüft wurden, 30 nur teilweise und neun überhaupt nicht. Nur in einem einzigen Bereich wurden die Erwartungen vollständig erfüllt. Die Standards Luxemburgs „im Großen und Ganzen“ in Übereinstimmung mit denen der Taskforce, hieß es damals.

Vielfach wurde auch berichtet, Luxemburg komme nun wegen des besseren Resultats bei der letzten Prüfung im November von der „grauen Liste“, was allerdings so nicht stimmt, denn tatsächlich steht und stand das Land nicht auf einer solchen Liste. Wären seit 2010 aber nicht sofort die ersten Schritte hin zu mehr Bekämpfung der Geldwäsche unternommen worden, wäre Luxemburg sicherlich auf diese Liste gekommen.

Woran es haperte?

Kritisiert wurde nach der vorletzten Prüfung, dass keine natürlichen Personen unter Luxemburgs Geldwäsche-Gesetze fielen, die Zahl der Geldwäsche-Ermittlungen in Anbetracht der Größe des Finanzplatzes zu gering und auch die Sanktionsmaßnahmen „unzureichend“ seien. Auch wurden Berufsgruppen, die nicht der Finanzwirtschaft zuzurechnen sind und damit nicht der Aufsicht der CSSF unterstehen, gleichwohl aber eine Rolle bei Geldwäscheaktivitäten spielen können, nicht ausreichend geprüft. Die 2004 innerhalb der Staatsanwaltschaft gegründete „Cellule de Renseignement Financier (CRF)“ sei personell unterbesetzt und Lücken würden die internationale Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erschweren.

Auch war Luxemburgs Sanktionsregelung nach Urteil der Prüfer nicht zufriedenstellend. Damals war noch nie eine Strafe in Sachen AML/CFT (Geldwäsche/Terrorfinanzierung) verhängt worden.

Was seitdem geschehen ist

Seit dieser Prüfung, bei der Luxemburg enttäuschte, wurden zahlreiche Gesetze geändert oder neu erlassen, vor allem, um Geldwäsche und Terrorfinanzierung besser bekämpfen zu können. Das reicht bis zu Vorgaben für Vereine und Stiftungen, die gerne genutzt werden, um Geldströme zu verstecken oder Herkünfte zu verschleiern.

So wurde kürzlich in der Chamber ein neues Vereinsgesetz gestimmt, das für große Vereine ab einem Umsatz von 50.000 oder einem Guthaben von 100.000 Euro (bei Stiftungen ab 100.000 Euro) externe Finanzkontrollen verlangt. Darüber hinaus muss ein in Luxemburg ansässiger Verein tatsächlich den substanziellen Teil seiner Aktivitäten in Luxemburg haben und hier sein Verwaltungspersonal haben.

Kampf gegen Finanzkriminalität Um gegen Geldwäsche, Finanzkriminalität und die Finanzierung von Terrorismus vorzugehen, wurde 1989 in Paris die Financial Action Task Force („FATF“, franz. „Gafi“) gegründet, deren 200 Mitglieder, darunter seit 1990 Luxemburg, die Empfehlungen der Organisation in innerstaatliches Recht umsetzen müssen. Die Organisation entwickelt als zwischenstaatliches Gremium internationale Standards zum Schutz des globalen Finanzsystems vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Die FATF-Empfehlungen gelten als anerkannter globaler Standard. Wenn ein Land die FATF-Standards wiederholt nicht umsetzt, kann es als Land mit verstärkter Überwachung oder als Land mit hohem Risiko eingestuft werden. Extern werden diese Länder oft als „graue und schwarze Liste“ bezeichnet. MeM

Die Aufsichtsbehörde CSSF wurde personell verstärkt und nennt Unternehmen beim Namen, die gegen Vorgaben verstoßen. Im Jahr 2021 hat die CSSF Bußgelder über 4,3 Millionen Euro verhängt. Sieben davon gegen Kreditinstitute wegen Verstoß gegen das Gesetz vom 12. November 2004 zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Fünf Geldbußen wurden wegen Nichteinhaltung der beruflichen Pflichten im Bereich AML/CFT verhängt. 2020 ermittelte die CRL in 300 Fällen von Terrorfinanzierung und 177 Fällen von Geldwäsche.

Behielt sich Luxemburg früher das Recht vor, Anfragen ausländischer Behörden abzulehnen, wenn sie steuerliche Vergehen betrafen, ist diese Ausnahme heute abgeschafft. Auch die Strafprozessordnung wurde angepasst, sodass jetzt auch die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO), die für den Kampf gegen Subventionsbetrug und grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug zuständig ist, in Luxemburg Ermittlungen durchführen kann.

Ferner hat Luxemburg 2019 im Gesellschaftsregister auch ein Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer eingerichtet, das bis zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), das Teile der EU-Geldwäscherichtlinie für ungültig erklärte, für jeden über das Internet frei zugänglich war. Einträge im Registre de commerce et des sociétés (RCS) wurden vergangenes Jahr von Polizei und Staatsanwaltschaft genauer geprüft, wobei etliche Verstöße festgestellt und geahndet wurden.

Auch fehlte bis dahin ein „Asset Management Office (AMO)“, das mit dem Gesetz vom 22. Juni 2022 über die Verwaltung und Einziehung von beschlagnahmten oder eingezogenen Vermögenswerten eingerichtet wurde. Es konnte schon bald darauf mit der Arbeit loslegen, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte und als Reaktion darauf russische Vermögenswerte eingefroren werden mussten.

Der Aufgabenbereich des AMO umfasst unter anderem die Verwaltung aller Beträge, seien es Bargeld oder Guthaben auf einem Konto, Forderungen oder virtuelle Vermögenswerte, die im Laufe eines in- oder ausländischen Strafverfahrens beschlagnahmt werden sowie die Verhandlungen im Namen der luxemburgischen Regierung mit ausländischen Regierungen über die Aufteilung oder Rückgabe beschlagnahmter Güter.

Viele Empfehlungen und Regelungen seien umgesetzt worden, meint so denn auch zuletzt die FATF. Einzelne Schlupflöcher müssten dennoch geschlossen werden. Hierzu gehörten Verbesserung der Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von komplexeren Geldwäschefällen.

Die FATF hat jüngst nicht nur die technische Einhaltung, sondern auch die Wirksamkeit der Umsetzung der Standards in Luxemburg bewertet. Hier sei laut FATF-Pressemitteilung „ein hohes Maß an technischer Übereinstimmung mit den FATF-Anforderungen erreicht“ worden. Man darf also auf den Bericht im September gespannt sein.