Italiens Strandliegen-Vermieter haben Angst um ihre Betriebe

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Wer in Italien ans Meer fährt, kann sich dort eine Liege in einem der vielen Strandbäder mieten. Die sind oft seit Jahrzehnten in Familienhand. Das könnte sich nach diesem Sommer ändern.

Gut fünf Monate hat sie noch am Meer. Fünf Monate mit ihrem Eisverkauf, den Duschen, den Umkleidekabinen, der Bar, der lauten Kaffeemaschine und vor allem mit den cremefarbenen Sonnenliegen und den großen braunen Schirmen aus Naturmaterial, die sich von den grellen Stoffen der Konkurrenz abheben. Fünf Monate noch, dann weiß Marzia Marzoli nicht, wie es weitergehen wird mit ihrem Strandb ad im Städtchen Tarquinia, rund 100 Kilometer nördlich von Rom. Eines weiß die 57-Jährige aber: „Wir sind mutig, denn wir sind jeden Tag am Meer.“

Am 31. Dezember läuft Marzolis staatliche Lizenz für ihr „Stabilimento“ aus, so wie die Lizenzen der rund 10.500 Strandbäder in ganz Italien. Oft sind es Familien, die ihre Betriebserlaubnis seit Jahrzehnten besitzen. Ihre Unternehmen sind meist nicht größer als ein halbes Fußballfeld. Strandbad neben Strandbad neben Strandbad - so ist die italienische Küste in kleinteilige Parzellen zergliedert.

Populisten greifen das Thema auf

Grund für das Aus ist eine EU-Richtlinie, die das Land ab dem 1. Januar endgültig umsetzen soll. Die sogenannte Bolkestein-Direktive aus dem Jahr 2006 sichert EU-weiten Wettbewerb für Dienstleistungen. Italien hat die Richtlinie ab 2010 umgesetzt, allerdings nie klar festgelegt, was sie für die Strandbad-Betreiber genau bedeutet.

Stattdessen haben Populisten das Thema für sich entdeckt. 2018 forderte der damalige Innenminister Matteo Salvini von der Lega: „Stoppt Bolkestein für die Strandbad-Lizenzen!“ Seine Partei sei bereit, "eine weitere historische Schlacht zu gewinnen". Die Regierung aus Lega und dem EU-skeptischen Movimento 5 Stelle verlängerte kurzerhand alle Betriebsgenehmigungen bis 2033, woraufhin die EU ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnete.

Italiens Staatsrat entschied schließlich, dass die Verlängerungen nur noch bis Ende dieses Jahres gültig sind. Dann müssen sich die Betreiber in einer Ausschreibung gegen andere Interessierte durchsetzen. Diese Aussicht weckt Ängste: Im Wettbewerb mit Wirtschaftsriesen seien die vielen kleinen Familienbetriebe an Italiens Stränden zum Scheitern verurteilt, warnt der Direktor der Fachstelle für Sozial- und Arbeitspastoral im Bistum Civitavecchia-Tarquinia, Domenico Barbera.

10.000 Euro für die staatliche Betriebslizenz

So leicht gibt sich Marzia Marzoli allerdings nicht geschlagen. Energisch läuft die rund 1,60 Meter große Frau mit grauem Kurzhaarschnitt einen Holzsteg entlang. Ihre Augen funkeln hinter der blau-getönten Sonnenbrille. Seit 1989 betreiben sie und ihre Familie das Stabilimento in Tarquinia, erzählt sie. „Damals waren wir jung, wir haben uns um alles selbst gekümmert.“ Bademeisterin, Eisverkäuferin, Putzfrau - all diese Aufgaben habe sie am Anfang übernommen. Heute arbeiten in der Hochsaison bis zu 20 Menschen für ihr Strandbad, darunter viele junge Leute, die einen Job im Sommer brauchen.

Abrupt bleibt Marzoli stehen und deutet nach oben. „Hier haben wir Solar-Panele für die Lampen installiert“, sagt sie. Klima- und Naturschutz würden immer wichtiger, denn auch am italienischen Strand werde es heißer, die Winde heftiger. Seit einiger Zeit hat sie ihre Sonnenschirme mit einem luftdurchlässigen Naturmaterial bezogen, nachdem der Wind die alten Schirme immer öfter aus der Verankerung gerissen und durch die Gegend geflogen waren. „Das war sehr gefährlich“, sagt Marzoli. Das neue Material muss sie aber häufiger austauschen, es verwittert schneller. Wenn die Schirme nicht perfekt aussähen, kämen die Kunden nicht.

Die Unternehmerin fragt sich, wer ihr diese Investitionen ersetzt, sollte sie ihr Strandbad im nächsten Jahr verlieren. Und überhaupt, die Kosten. „Damit ich auch nur einen Sonnenschirm aufstellen kann, muss ich zuerst 80.000 Euro ausgeben“, sagt Marzoli. Sie müsse zum Beispiel den Strand sauber halten, den Sand auffüllen, für die Bademeister bezahlen. Allein 10.000 Euro koste die staatliche Betriebslizenz jährlich, hinzu kämen weitere Steuern und Abgaben.

Genug Küste für neue Strandbäder?

Mit 10.000 Euro hat Marzoli eine der teureren Lizenzen. Nicht mehr als 2.500 Euro pro Jahr zahlen Schätzungen zufolge die meisten Stabilimento-Betreiber in Italien. Demgegenüber stehen laut Tourismusdachverband Confcommercio Jahreseinnahmen von durchschnittlich 260.000 Euro pro Unternehmen. Für die meisten Familien im Geschäft sei ihr Strandbad die Haupteinnahmequelle. Hinzu kämen rund 43.000 Angestellte, die bei den Stabilimenti beschäftigt seien.

Einer davon ist Marzolis Sohn Ulisse. Vor Kurzem hat der 20-Jährige das Studium geschmissen und hilft seiner Mutter jetzt dauerhaft im Stabilimento. Ob er sich Sorgen wegen der Zukunft macht? Ulisse grinst und zeigt auf seine Mutter. „Er vertraut mir“, sagt Marzoli und zwängt sich hinter den kleinen Schreibtisch neben dem Eingang zu ihrer Bar, wo sie einen Videoanruf annimmt.

In dem Gespräch geht es um ein kürzliches Treffen von Gewerkschaftsvertretern mit der Regierung in Rom, die derzeit den italienischen Strand kartieren lässt. Sollte die Kartierung ergeben, dass noch genug Küste für weitere Strandbäder vorhanden ist, könnte das einen Ausweg aus Bolkestein bedeuten. Denn dann könnten interessierte Wettbewerber einfach dorthin ausweichen, ohne dass die alten Lizenzen ausgeschrieben werden müssten.

Unklare Lage sorgt für Investionsstau

Ob die Rechnung aufgeht, ist fraglich. An vielen Badeorten in Italien ist die „Spiaggia libera“ - der frei zugängliche Strandabschnitt, für den Besucher nicht bezahlen müssen - oft nur ein dünner, wenig gepflegter Streifen. Dass der auch noch kommerzialisiert werden könnte, stößt auf wenig Gegenliebe.

Lesen Sie auch:Was bedeuten die bunten Flaggen am Strand?

Marzia Marzoli wünscht sich vor allem Sicherheit für das Unternehmen und das Leben, das sie und ihre Familie sich in den vergangenen 34 Jahren aufgebaut haben. „Wir haben nichts gegen Bolkestein“, sagt sie. „Aber das ist alles eine Pfuscherei.“ Damit meint sie die Umsetzung der Direktive durch die italienische Regierung. „Man hätte zuerst ein klares Gesetz machen und dann die EU-Richtlinie umsetzen müssen. Aber nicht andersherum.“ Viele Betreiber hätten aufgehört, in ihre Strandbäder zu investieren, sagt Marzoli. Sie seien alle wie gelähmt und bräuchten endlich Klarheit: „Wir müssen wissen, was wir machen sollen.“