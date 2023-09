Internetnutzer in Luxemburg sollen besser geschützt werden

Die sehr großen digitalen Plattformen wie Meta, Google oder Amazon haben 45 Millionen Nutzer in Europa. Foto: dpa

Der Digital Services Act (DSA ) enthält eine Vielzahl neuer Regeln für digitale Plattformen, darunter das Verbot von Werbung, die sich an Minderjährige richtet, die Möglichkeit für Nutzer, illegale Inhalte zu melden, und die Erhöhung der Transparenz von empfohlenen Inhalten. Und diese betreffen nicht nur Amazon, Google oder Meta.

Der DSA wurde von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um digitale Dienstleistungen in ganz Europa zu regulieren. Seit dem 25. August müssen sehr große digitale Plattformen wie Microsoft oder Apple die neuen Verpflichtungen bereits erfüllen, während kleinere Plattformen aufgefordert werden, sich „so schnell wie möglich" an diese zu halten. Zu beachten ist, dass die Bestimmungen des DSA im Februar 2024 für alle Plattformen in Kraft treten werden.

Betroffen sind alle Websites, die es den Nutzern ermöglichen, eigene Inhalte auf die Plattform zu laden. Von Hosting-Diensten über soziale Netzwerke bis hin zu Kleinanzeigen-Websites wie Athome.lu sind laut einer ersten Analyse des Wirtschaftsministeriums insgesamt 240 Plattformen im Großherzogtum betroffen.

Verschiedene Verpflichtungen

„Der DSA ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer sichereren und faireren Online-Umgebung für alle Bürger", betonte Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP), als er am Montag die Umsetzung dieser EU-Richtlinie in nationales Recht vorstellte. Die Nutzer werden bald leichter potenziell illegale Inhalte melden können oder besser informiert werden, wenn Inhalte, Kommentare oder Ergebnisse auf eine Werbekampagne eines Unternehmens zurückzuführen sind.

In diesem Zusammenhang wurde jedes EU-Mitgliedsland aufgefordert, „vertrauenswürdige Melder" vorzuschlagen, deren Warnungen von den Plattformen bevorzugt behandelt werden. In Luxemburg wurden BeeSecure und der luxemburgische Verbraucherverband benannt.

Nicht für alle Plattformen gelten die gleichen Bestimmungen. Diese variieren je nach Rolle, Größe und Einfluss des Unternehmens. So unterliegen digitale Giganten strengeren Vorschriften als kleinere Strukturen. Beispielsweise bietet X, ehemals Twitter, bereits ein Tool an, mit dem man illegale Inhalte in der EU melden kann. „Dabei kann es sich insbesondere um kinderpornografische oder terroristische Inhalte handeln", erklärt Franz Fayot.

Organisierte Kontrolle

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die sehr großen Plattformen - 19 auf der EU-Liste, die Amazon, Google, YouTube und Meta umfasst - von der Europäischen Kommission überwacht werden. „Von diesen Plattformen wird erwartet, dass sie proaktiv handeln und insbesondere jährliche Berichte verfassen", betont der Minister. Bei Nichteinhaltung dieser neuen Verpflichtungen müssen sie mit hohen Geldstrafen rechnen.

Die anderen von der DSA betroffenen Plattformen werden hingegen von dem Land kontrolliert, in dem die Plattform ihren Sitz hat. Im Großherzogtum wurde die Wettbewerbsbehörde zur Koordinierungsbehörde für digitale Dienstleistungen ernannt und wird dafür zuständig sein, die Einhaltung der Regeln durch die 240 luxemburgischen Plattformen zu überwachen.

Parallel zum DSA will der Digital Market Act (DMA), der seit Oktober 2022 in Kraft ist und seit März 2023 in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde, die Geschäftspraktiken der sehr großen digitalen Plattformen besser regulieren. Diese sogenannten "Gatekeeper" kontrollieren den Zugang zum Online-Markt durch ihre mitunter wettbewerbswidrigen Praktiken wie die vorrangige Listung ihrer eigenen Produkte und Dienstleistungen.

Diese Praktiken werden nun verboten, damit die digitalen Märkte fairer und wettbewerbsfähiger werden, sowohl für kleine Unternehmen als auch für Verbraucher.

Der Text erschien zunächst im französischen Original auf Virgule.lu.