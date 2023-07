Inflation in Luxemburg geht im Jahresvergleich weiter zurück

Nach Rückgängen zuletzt ziehen die Preise an der Zapfsäule nun wieder an. Foto: Carsten Koall/dpa

Der Trend bei der Inflation hält an. So verringerte sich die Teuerungsrate aufs Jahr gesehen von 3,6 im Vormonat auf 3,2 im Juni. Das geht aus am Mittwoch von Statec veröffentlichten Zahlen hervor.

Im Monatsvergleich gab es hingegen einen leichten Anstieg von 0,3 Prozent. Ein Grund dafür sind höhere Preise für Erdölprodukte. Nachdem diese vier Monate in Folge gesunken waren, zogen sie zuletzt wieder um 1,8 Prozent an. An der Zapfsäule müssen Autofahrer 1,8 Prozent mehr für Benzin und 2,7 Prozent mehr für Diesel zahlen. Der Preis für Heizöl steigt gar um 4,6 Prozent. Trotz dieser leichten Erholung bleiben die Preise für Mineralölprodukte immer noch um 17,4 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat, schreibt der Statec.

Reisen wird saisonbedingt teurer

Neben Mineralölprodukten treiben auch reisebezogene Dienstleistungen die Inflation im Juni an. So stiegen mit Beginn der Sommersaison und den bevorstehenden Schulferien die Preise für Pauschalreisen um 7,7 Prozent und Personenbeförderung per Flugzeug im Vergleich zum Monat Mai um zehn Prozent.

Auch Lebensmittel verteuerten sich weiter. Im Jahresvergleich sind die Lebensmittelpreise insgesamt um 11,4 Prozent höher.