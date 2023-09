„Indien ist kaputt“

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Am Wochenende richtete Indien den G-20-Gipfel in Neu-Delhi aus. Der Subkontinent hat allen Grund, selbstbewusst zu sein. Gerade erst landete Indien als vierte Nation auf dem Mond, ein paar Wochen zuvor überholte es China als bevölkerungsreichstes Land der Welt. Indiens Bevölkerung ist zu 50 Prozent unter 30 Jahre alt.

Ihr wird vorausgesagt, der Wirtschaftsmotor einer neuen Supermacht zu sein. Der indische Präsident Narendra Modi wird deswegen international umgarnt. Auch Europa und die USA setzten auf Indien als mögliche Alternative zu China.

Doch nicht alle sind der Meinung, dass Indien zur neuen Supermacht aufsteigen wird. „Indien boomt nicht. Es ist völlig überschätzt“, sagt der indischstämmige Wirtschaftshistoriker Ashoka Mody.

In seinem Buch „India is broken“ schreibt der Princeton-Professor und ehemalige Volkswirt des Internationalen Währungsfonds, Indien erlebe anstelle eines rasanten wirtschaftlichen Aufstiegs eine Jobkrise. Es gebe schlicht zu wenig Arbeit für seine große Bevölkerung.

Außerdem seien das Gesundheits- und Bildungssystem marode, die Umwelt werde zerstört und der Großteil der Menschen lebe immer noch in Armut. Indien eine Supermacht zu nennen, sei „ignorant“.

Ashoka Mody, am Wochenende war Indien Gastgeber des G-20-Gipfels. Positioniert es sich damit als neue Supermacht, das in einer Liga mit China und den USA spielt?

Nicht im Geringsten. Eine Supermacht hat eine gut ausgebildete Bevölkerung, ein funktionierendes Gesundheitssystem, Mechanismen, um die Umwelt zu schützen. All das hat Indien nicht. Doch niemand will das wahrhaben. Vor allem der Westen glaubt gerne, dass Indien die nächste Supermacht ist, weil er eine Alternative zu China braucht.

Der G-20-Gipfel ist eine Gelegenheit, schöne Fotos zu machen. In Indien werden gerade mit großem Aufwand die vielen Slums und die Armut vor den internationalen Gästen versteckt, auch indem Menschen aus ihrem Zuhause vertrieben werden.

Mit Ihrem Blick auf Indien stehen Sie eher allein da. Wie kommt es, dass die Mehrheit der Experten und Beobachter Indien eine rosige wirtschaftliche Zukunft voraussagt?

Der Gedanke ist der: „Indien hat eine große, junge Bevölkerung. Das bedeutet, es hat auch eine große Wirtschaft“. Doch das BIP ist sehr ungleich verteilt. 2011 lebten 60 Prozent der Inder von weniger als 3,10 US-Dollar pro Tag, der mittleren Armutsgrenze der Weltbank. Und 21 Prozent, das heißt mehr als 250 Millionen Menschen, lebten von weniger als zwei Dollar pro Tag. 2018 stiegen diese Zahlen noch, wurden jedoch von der Regierung abgestritten.

Sie behauptete stattdessen, es gebe weniger Armut, weil zum Beispiel mehr Kinder zur Schule gehen. Doch ihre Familien waren immer noch arm. Es gibt in Indien auch keine große Fertigungsindustrie. Indiens Anteil an internationalen Exportmärkten im Bereich der Fertigungsindustrie liegt bei etwa zwei Prozent. 45 Prozent der Menschen arbeiten in der Landwirtschaft, viele sind arbeitslos oder unterbeschäftigt.

Trotzdem erwartet der Internationale Währungsfonds, dass das indische BIP in diesem Jahr um sechs Prozent und im nächsten Jahr um etwa sieben Prozent wachsen wird. Indien hofft, noch vor Ende dieses Jahrzehnts die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt zu werden. Wie realistisch ist das?

Diese Zahlen müssen im Kontext gesehen werden. Indien hat enorm unter der Pandemie gelitten, das BIP brach nach der ersten Covid-Welle ein, erholte sich und brach nach der zweiten Welle wieder ein. Das angebliche hohe Wachstum kam nach diesem Einbruch. Im zweiten Quartal 2022 wuchs die indische Wirtschaft zwischen 13 und 14 Prozent. Das BIP wuchs jedoch nicht wirklich, es erholte sich. Tatsächlich wuchs die indische Wirtschaft laut dem IWF über die vergangenen drei Jahre im Schnitt 3,5 Prozent pro Jahr – etwa so viel wie vor Covid. Was die Zukunft angeht: Indien hat aufgrund der großen Armut in der Bevölkerung keine große Kaufkraft. Auch Investitionen aus dem Ausland gehen derzeit runter, trotz des Hypes. Die Menschen reden, aber stecken sie wirklich ihr Geld in Indien?

Der indischstämmige Wirtschaftshistoriker Ashoka Mody sieht die Entwicklung des Landes weniger rosig als die meisten westlichen Beobachter. Foto: Foto: privat

Was ist mit der rasanten Digitalisierung in Indien, von der immer wieder geschwärmt wird?

Die gibt es, aber wird eine digitale Infrastruktur Indiens grundlegende Probleme lösen? Obwohl man in Indien fast überall mit dem Handy bezahlen kann, ist der Großteil der Bevölkerung noch arm. Die Gesundheitsversorgung, vor allem im ländlichen Raum, ist miserabel. Wer krank wird, zahlt oft aus eigener Tasche für eine Behandlung. Indien, ein Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern, gibt kaum drei Prozent seines BIP für die Gesundheitsversorgung aus – so wenig, wie fast kein anderes Land weltweit. Das Grundwasser sinkt. Die Luftqualität ist schlecht. Lehrer sind nicht gut ausgebildet. Eine IWF-Studie von 2020 befand, dass indische Kinder schlechtere Lernergebnisse haben als Kinder in Kenia. All diese Probleme kann Digitalisierung nicht lösen.

Was macht die Regierung gegen diese Probleme?

Diese vielen Menschen aus der Armut zu befreien, ist eine Mammutaufgabe, der sich keine Regierung wirklich annehmen will. Politik in Indien ist ein Business. Wahlen in Indien sind teurer als in den USA. Es geht nicht um Sozialpolitik. Es geht darum, die nächsten Wahlen zu gewinnen.

Sie haben ein Buch namens „India is Broken“ geschrieben. Was meinen Sie damit?

Indien boomt nicht, sondern erlebt eine Jobkrise. Grund dafür ist, dass Indien sich zwar historisch immer auf BIP-Wachstum konzentriert hat, allerdings in Bereichen, wie der Schwerindustrie und im Finanzsektor, der nicht viele Arbeitsplätze benötigt. Indien hat es versäumt, eine arbeitsintensive Fertigungsindustrie aufzubauen.

Länder, wie China, Japan oder Südkorea, befreiten sich auf diese Weise aus der Armut. Es gibt zwar eine große Bauindustrie in Indien, diese Jobs sind jedoch prekär und schaffen keinen wirklichen Wohlstand. Auch hat Indien im Vergleich zu anderen Ländern eine geringe Beschäftigungsquote von Frauen. Indien hat eine große Bevölkerung, schafft aber keine guten Jobs für die Masse.

Wie viele Jobs müsste Indien schaffen, um dem Problem zu begegnen?

Im nächsten Jahrzehnt müssten 200 Millionen Jobs geschaffen werden. Das ist schlichtweg unmöglich.

Wie hoch sind denn die offiziellen Arbeitslosenzahlen in Indien?

Die offizielle Arbeitslosenstatistik ist in einem Land wie Indien nicht aussagekräftig. Die meisten Menschen geben an, selbstständig zu sein, anstatt arbeitslos. Sie arbeiten als Aushilfen in Läden, Hausverwaltungen, teilen sich oft einen Job zu dritt oder viert. Regelmäßig von 9 bis 17 Uhr arbeiten die wenigsten. All diese Menschen fließen nicht in die Statistik ein.

Sie bekommen auch keine Sozialleistungen, sonst wäre der indische Staat bankrott. In den 75 Jahren seit der Unabhängigkeit haben nur etwa zehn Prozent der indischen Arbeitnehmer einen regelmäßigen Monats- oder Wochenlohn mit mindestens einer Sozialversicherungsleistung erhalten.

Zur Person: Der 67-jährige Ashoka Mody ist aktuell Gastprofessor für internationale Wirtschaftspolitik an der Princeton University. Zuletzt veröffentlichte er das Buch „India Is Broken – A People Betrayed, Independence to Today“. Er ist außerdem der Autor von "EuroTragedy: A Drama in Nine Acts."



Zuvor war Professor Mody stellvertretender Direktor in der Forschungs- und Europaabteilung des Internationalen Währungsfonds. Er hat unter anderem bei der Weltbank und den Bell Laboratories von AT&T gearbeitet.

Die westliche Welt erhofft sich in Indien eine Alternative zu China. Kann Indien diese Lücke füllen?

Eine schwache Fertigungsindustrie, ein undurchsichtiger Bürokratiedschungel, eine schlecht ausgebildete Bevölkerung: All das sind Gründe, wieso Indien keine Alternative zu China für den Westen werden wird. Chinas Wirtschaft schwächelt zwar derzeit, aber sie wird sich erholen. Es ist immerhin schon führend in den Bereichen Elektromobilität, künstliche Intelligenz und Hardware. China hat sehr gute Universitäten. Es hat das Bildungssystem, das Humankapital, das Indien fehlt.

Was passiert, wenn Indien seine vielen Probleme nicht löst?

Wenn Indien seine grundlegenden Probleme nicht angeht, drohen dem Land soziale Probleme. Viele frustrierte, junge Inder schließen sich der immer stärker werdenden hindunationalistischen Bewegung an.

Lesen Sie auch:

Bruch vermieden, wenig Fortschritte im Kampf gegen Klimawandel

Dann gibt es jetzt bereits jetzt schon mehr Kriminalität im Land: Sandabbau, Drogen- und Waffenschmuggel. Außerdem gibt es viele junge Inder, auch ungebildete, die Indien um jeden Preis verlassen wollen.