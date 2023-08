„Immens flott“, weniger arbeiten!

Share this with email

Was bei der ganzen Diskussion auffällt und all den Studien, die sagen: „Ja, weniger arbeiten bedeutet weniger Stress und ein gesünderes Leben“ – es scheint, als würden solche Studien im Elfenbeinturm der Wissenschaft entstehen. Schaut man sich die Betriebe von innen an, sieht es ganz anders aus: Mitarbeiter machen regelmäßig Überstunden, weil mehr Arbeit als Arbeitskraft da ist.

Wie bei der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen: Die Leute, die nicht regelmäßig arbeiten wie all die 9-to-5-Spießer, lesen dann mehr, sprühen vor Kreativität, bilden sich weiter, engagieren sich karitativ ... Sicher doch.

Von Wissenschaftlern, die sich für die 4-Tage-Woche aussprechen, kann man in Interviews solche Sätze lesen: „Wenn es stimmt, dass eine Arbeitszeitverkürzung der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen zugutekommt, können wir davon ausgehen, dass dies ihre Produktivität verbessert.“ Ist „können wir davon ausgehen“ ein wissenschaftliches Messverfahren?

Wenn in einem Altersheim im schwedischen Göteborg die Arbeitszeit reduziert wird, und die Mitarbeiter dann plötzlich von einer besseren „Work-Life-Balance“ berichteten – will man solche Experimente allen Ernstes als Beispiel für Wirtschaftsunternehmen hinstellen? Übrigens: nach dem Experiment hob man dort die Arbeitszeit wieder von sechs auf acht Stunden an, weil zusätzliches Personal zu teuer war.

Die Argumente, die eine Verkürzung der Arbeitszeit begründen sollen, sind vor allem Laborergebnisse. Letztlich ist zu befürchten, dass es erst einmal für viele Beschäftigte mehr Stress in einer kürzeren Arbeitswoche bedeutet. Die Leistungen, die Unternehmen bieten, werden schlechter und teurer und die Lieferzeiten länger.