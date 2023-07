Henri Reding wird Luxemburg-Chef von ArcelorMittal

ArcelorMittal Luxemburg hat einen neuen Country Manager. Henri Reding übernimmt das Zepter von seinem Vorgänger Roland Bastian, der in Ruhestand geht. Das gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Bastian hatte die Position seit November 2016 inne. Der Wechsel ist faktisch seit dem 1. April vollzogen, wurde aber erst diese Woche öffentlich.

„Der Übergang wird sehr fließend vonstattengehen. Herr Bastian beendet noch seine Mandate in verschiedenen Gremien wie bei der Fedil und der Chambre des Commerce, sodass ich Zeit habe, mich einzugewöhnen im neuen Job“, sagt Reding gegenüber dem „Luxemburger Wort“.

Als eine seiner zentralen Aufgaben in seiner neuen Rolle sieht er die Zusammenarbeit mit den Gemeinden an. „Wir sehen hier in Luxemburg ständig, dass der Platz begrenzt ist. Unsere drei Werke in Esch, Differdingen und Rodange stehen alle mitten in den Städten, die ihrerseits weiterwachsen wollen“, sagt er. „Wir stehen also in der permanenten Diskussion, ob wir nicht noch weiter Land abgeben können oder akzeptieren, dass die Orte näher an die Werke heranrücken. Dieses Zusammenleben und die Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern, also nicht nur Mitarbeitern und Kunden, wird in Zukunft immer wichtiger werden.“

Er selbst sieht sich gut vorbereitet für diese Aufgabe. Schon in seiner Rolle als Werksmanager habe er die Partnerschaft mit den Gemeinden vorangetrieben und Verhandlungen mit den Gewerkschaften geführt. „Wenn man von Anfang an proaktiv die Probleme der anderen mit einbezieht, rennt man offene Türen ein“, sagt er.

Investitionen in Luxemburg

Auch den Produktionsstandort Luxemburg sieht er gut für die Zukunft aufgestellt. „Wir stellen heute ungefähr 2,2 Millionen Tonnen Stahl in Luxemburg her, mit einer Kapazität von 2,3 Millionen Tonnen. Und die werden wir jetzt in Richtung 2,5 Millionen Tonnen ausbauen“, sagt er. „Mit dieser neuen Investition werden wir komplett autonom sein. Das heißt, der ganze Stahl, der hier gewalzt wird, wird auch hier hergestellt.“ Das war bisher nur teilweise so. Ein großer Teil des Stahls, der in Rodingen verarbeitet wird, wurde bislang aus Duisburg oder aus Polen geliefert.

Wir stellen heute ungefähr 2,2 Millionen Tonnen Stahl in Luxemburg her. Henri Reding Luxemburg-Chef von ArcelorMittal

Reding fing direkt im Anschluss an sein Ingenieursstudium an der Université de Liège im Jahr 1992 an, bei der Arbed zu arbeiten. Seither ist er in verschiedenen Funktionen für das Unternehmen tätig, unter anderem als Werksleiter in Rodange und als Chief Sustainability Officer für Luxemburg.

Lesen Sie auch:Der Grundstein zur neuen Firmenzentrale des Stahlgiganten ist gelegt

Seit Anfang des Jahres ist er zudem europaweit für das Thema Sicherheit für alle europäischen Werke im Langstahlbereich verantwortlich. Diese Funktion wird er parallel zu seiner Position an der Spitze der Luxemburger Niederlassung weiterführen.