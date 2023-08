Heineken verkauft Russland-Geschäft für einen Euro

Share this with email

Die niederländische Brauerei Heineken hat am Freitag den Verkauf ihres gesamten Geschäfts in Russland offiziell bestätigt, der im März 2022 kurz nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine eingeleitet worden war.

Verluste auf 300 Millionen Euro geschätzt

„100 Prozent der Anteile“ von Heineken wurden für „die Summe von einem Euro“ von Arnest, dem größten russischen Hersteller von Kosmetika, Haushaltsartikeln und Metallverpackungen, gekauft, gab der niederländische Konzern in einer Pressemitteilung bekannt. Er schätzte die Gesamtverluste aus der Transaktion auf 300 Millionen Euro.

„Unser Ausstieg aus Russland ist nun abgeschlossen“, sagte Dolf van den Brink, der CEO der weltweit zweitgrößten Brauerei mit Sitz in Amsterdam. „Die jüngsten Entwicklungen verdeutlichen die Komplexität, mit der große Hersteller konfrontiert sind, wenn sie den russischen Markt verlassen. Auch wenn dieser Prozess viel länger gedauert hat als ursprünglich geplant, sichert diese Transaktion die Zukunft unserer Mitarbeiter und gibt uns die Möglichkeit, Russland auf verantwortungsvolle Weise zu verlassen“, fügte er hinzu.

Kritik an zögerlichem Rückzug

Heineken war im Februar von der niederländischen Investigativseite FollowTheMoney, zu deren Team auch das „Luxemburger Wort“ gehört, beschuldigt worden, seine Geschäfte in Russland trotz der Ankündigung, sich 2022 zurückzuziehen, aufrechterhalten zu haben.

„Wir arbeiten hart daran, die Übertragung unseres Unternehmens in Russland an einen zuverlässigen Käufer unter sehr schwierigen Umständen sicherzustellen“, hatte Heineken reagiert und erklärt, dass er den Abschluss des Verkaufs seines russischen Geschäfts „in der ersten Hälfte des Jahres 2023“ anstrebe.

Abschied ohne offene Hintertür

Alle Vermögenswerte, darunter sieben in Russland gelegene Brauereien, werden an Arnest veräußert. Laut Heineken garantiert der russische Konzern die Beschäftigung der 1.800 lokalen Mitarbeiter für die nächsten drei Jahre.

„Die Produkte der Marke Heineken wurden 2022 vom russischen Markt genommen, die Produktion und der Verkauf von Amstel werden über einen Zeitraum von sechs Monaten schrittweise eingestellt“, erklärte der niederländische Konzern. Die Vereinbarung enthalte keine Rückkaufklausel für eine mögliche Rückkehr von Heineken nach Russland, fügte er hinzu.