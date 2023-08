Handwerkerverband geht mit Wirtschaftsminister hart ins Gericht

Die Fédération des Artisans, die 4.000 Betriebe mit 60.000 Beschäftigte aus der Baubranche vertritt, wendet sich am Mittwoch mit harten Worten in einem Offenen Brief an Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP). Der Verband fordert den Minister auf, seine Vorwürfe, die er in einem RTL-Interview machte, zurückzuziehen oder Beweise vorzulegen.



Nach der Vorlage des Untersuchungsergebnisses der Wettbewerbsbehörde zum Immobiliensektor sprach Fayot von einer Absprache zwischen den Unternehmen, kritisierte die hohen Margen der Baupromoteure und forderte eine bessere Regulierung der Branche.



„Als Berufsverband sind wir die ersten, die sich für funktionierende Märkte einsetzen“, so die FdA in ihrem Brief an den Minister. Die Regierung lenke von ihrer Verantwortung in Sachen Wohnungsbau ab, indem sie nun die Baubranche für fehlenden Wohnraum und hohe Preise verantwortlich mache. „Diese Regierung hat alles getan, um Investitionen in Stein unattraktiv zu machen“, schreibt die FdA.

Dem Vorwurf, Akteure der Baubranche würden Baugrundstücke zu Spekulationszwecken zurückhalten, entgegnet die FdA, dass Privatpersonen über 60 Prozent der Baugrundstücke besitzen, Bauträger 17 Prozent und die öffentliche Hand 14 Prozent.

Dem Wohnungsbau, insbesondere für Mietzwecke, habe sie darüber hinaus einen Schlag versetzt, indem sie die Mehrwertsteuer auf 17 Prozent erhöht hat.



Wenn Fälle von Absprachen aufgedeckt worden seien oder ein begründeter Verdacht bestehe, solle dies öffentlich gemacht werden, und die Täter sollten strafrechtlich verfolgt werden, statt die ganze Branche unter Generalverdacht zu stellen und in Verruf zu bringen, heißt es in dem Brief.



Fayot müsse seine Aussagen über wettbewerbsverzerrende Machenschaften relativieren oder ganz zurückziehen oder Belege für die Vorwürfe vorlegen, so die Fédération des Artisans.