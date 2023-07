Gruppe Louis Delhaize trennt sich von Cora, Match und Smatch

Das Mutterunternehmen verkauft die drei Sparten in Luxemburg an E.Leclerc. Betroffen sind unter anderem zwei Hypermärkte und 25 Supermärkte.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Die Gruppe Louis Delhaize trennt sich von seinen luxemburgischen Geschäften der Marken Cora, Match und Smatch. Neuer Eigentümer wird demnach E.Leclerc, wie der zukünftige Betreiber am Donnerstag in einer Pressemitteilung erklärt. „Die Übernahme der zwei Hypermärkte und der 25 Supermärkte und Nachbarschaftsläden wird diesen neue Wachstumsmöglichkeiten bieten“, so E.Leclerc.

Der französische Konzern übernimmt somit laut Gewerkschaft OGBL die beiden Cora-Filialen Foetz und Concorde mit ihren rund 470 Beschäftigten, die zwölf Match-Filialen, die dreizehn Smatch-Filialen sowie die Courthéoux-Zentrale mit ihren insgesamt 720 Beschäftigten. Der Verkauf wird laut Unternehmen im letzten Quartal 2023 erfolgen. Wie viel der Konzern dafür bezahlt, dazu macht das Unternehmen keine Angaben. Beliefert werden sollen die Märkte zukünftig vor allem über die E.Leclerc-Versorgungszentrale der Region Ost.

1.200 Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben

Für die das französische Unternehmen bedeutet diese Transaktion nach eigenen Angaben, „dass sie ihre Präsenz auf einem wettbewerbsintensiven europäischen Markt, mit Formaten, die sie beherrscht, und in einem Land, in dem sie bisher noch nicht vertreten war, verstärken kann“.

Die Gruppe Louis Delhaize beschäftigt in Luxemburg 1.200 Mitarbeiter, deren Arbeitsplätze E.Leclerc laut Pressemitteilung erhalten wird. „Das Syndikat Handel des OGBL, das in beiden Gruppen die Mehrheit stellt, verfolgt die Entwicklung der Situation in den beiden Handelsketten sehr genau und wird alles daran setzen, um den Fortbestand der Arbeitsplätze und die Arbeitsbedingungen der betroffenen Arbeitnehmer zu garantieren“, erklärt dazu die Gewerkschaft.

Mit 754 Geschäften und 555 Mitgliedern in Frankreich ist E.Leclerc nach eigenen Angaben der führende Einzelhändler in Frankreich. Die Marke erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 44,13 Milliarden Euro (ohne Kraftstoff), der Marktanteil in Frankreich liegt demnach bei fast 23 Prozent.

Weitere Märkte wechseln den Besitzer

Erst vor wenigen Monaten hatte die belgische Supermarktkette Delhaize angekündigt, dass sie alle ihre integrierten Supermärkte in Belgien an unabhängige Franchisenehmer verkaufen will. Auf diese Weise wolle die Kette in einem hart umkämpften Markt profitabler werden, hieß es damals.

Des Weiteren hat Carrefour, ein weiterer Mitbewerber auf dem Markt, ebenfalls kürzlich angekündigt, 150 Supermärkte von Louis Delhaize übernehmen zu wollen, um seine Marktposition zu stärken.