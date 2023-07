Grenzgänger verdienen im Jahr 14 Milliarden Euro in Luxemburg

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Grenzgänger mit Arbeitgebern in Luxemburg verdienten im Jahr 2021 14,1 Milliarden Euro. Das geht aus einer Auswertung des Statec hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Demnach stieg die Anzahl der Luxemburg-Pendler zwischen 2005 und 2021, um durchschnittlich 3,8 Prozent pro Jahr. Nachdem sich der Anstieg der Zahl der Grenzgänger im Jahr 2020 pandemiebedingt verlangsamt hatte, war im Jahr 2021 mit 3,9 Prozent ein leicht überdurchschnittlicher Anstieg zu verzeichnen.

Die Aufteilung der Grenzgänger nach Wohnsitzland habe sich zwischen 2005 und 2021 kaum verändert, schreibt der Statec. „Unter den 212.288 in Luxemburg beschäftigten Grenzgängern kommt die Mehrheit aus Frankreich. Tatsächlich stellen in Frankreich ansässige Grenzgänger im Jahr 2021 53 Prozent der angestellten Grenzgänger in Luxemburg dar, verglichen mit 51,7 Prozent im Jahr 2005“, so die Behörde. Auch der Anteil der Grenzgänger aus Deutschland ist seit 2005 gestiegen und liegt im Jahr 2021 bei 23,7 Prozent. Der relative Anteil von Belgiern ist seit 2005 auf 23,3 Prozent zurückgegangen.

Kaum Grenzgänger ins Ausland

Der gezahlte Lohn variiert je nach Herkunftsland. „Im Jahr 2021 verdienen französische Grenzgänger durchschnittlich rund 53.100 Euro pro Jahr, das sind 11.700 Euro weniger als ihre belgischen Kollegen und 12.000 Euro weniger als ihre deutschen Kollegen“, so die Erhebung.

Diese Ungleichheit erkläre sich dadurch, dass französische Grenzgänger in weniger gut bezahlten Tätigkeiten wie dem Gastronomiesektor oder dem Handel überrepräsentiert seien. „Darüber hinaus weisen sie eine jüngere Altersstruktur auf, was ebenfalls zu den beobachteten Diskrepanzen beitragen kann“, lautet die Schlussfolgerung der Statistiker.

Dabei ist die Zahl der nach Luxemburg einreisenden Grenzgänger deutlich höher als die der ausreisenden Pendler mit 13.762 Arbeitnehmern. Aus dieser Gruppe überschreiten allerdings nur 1.583 Menschen tatsächlich die Grenze, der Rest arbeitet für europäische Institutionen oder außereuropäische internationale Institutionen.

Lesen Sie auch:Grenzgänger dürfen bis 49,9 Prozent der Arbeit von zuhause aus verrichten

Das Arbeitsentgelt der ausreisenden Grenzgänger liegt bei nur zwei Milliarden Euro, also deutlich niedriger als die 14 Milliarden Euro, die die Einreisenden in Luxemburg verdienen. Das trage zu einem deutlichen Defizit in der Zahlungsbilanz bei, schreibt der Statec.