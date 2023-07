Für das gute Gewissen in der Business-Class

Share this with email

2017 poppte der Begriff das erste Mal in der schwedischen Öffentlichkeit auf, drei Jahre später gelang dann der deutschen Übersetzung der Sprung in den Duden: Flugscham (auf Schwedisch: Flygskam) beschreibt laut Wörterbuch das schlechte Gewissen, das Klima beim Reisen mit dem Flugzeug (vor allem durch den hohen CO₂-Ausstoß) zu belasten. Zwar trägt der Luftverkehr laut Zahlen der Europäischen Umweltagentur mit lediglich vier Prozent zu den EU-weiten Treibhausgasemissionen bei, doch bei keinem anderen Verkehrsmittel ist der Schadstoffausstoß pro Person und Kilometer so hoch wie beim Fliegen. Ein ungutes Gefühl ist also durchaus angebracht.

Kurzer Flug, großer Schaden

Das effektivste Mittel gegen Flugscham ist der Verzicht aufs Fliegen. Weil das aber nicht immer möglich ist oder aber mit Einschränkungen der Reisefreiheit verbunden wäre, gibt es die Möglichkeit, das schlechte Gewissen mit etwas Geld zu beruhigen. So bieten inzwischen viele Fluggesellschaften ihren Fluggästen an, die klimaschädlichen Emissionen für den geplanten oder bereits gebuchten Flug zu berechnen und gegebenenfalls auch zu kompensieren.

Luxair beispielsweise hat einen solchen CO₂-Rechner ebenfalls auf seiner Homepage. Der Nutzer kann so für sämtliche Flugverbindungen seinen persönlichen CO₂-Fußabdruck ermitteln. Der gut 5.000 Kilometer lange Flug nach Dubai etwa verursacht laut Rechner insgesamt einen Kohlendioxidausstoß von 50.813 Kilogramm und demnach pro Passagier 299 Kilogramm. Für die 278 Kilometer große Distanz zwischen Findel und Paris liegt der Wert je nach Wahl des Flugzeugtyps zwischen 34,6 und 40,2 Kilo pro Fluggast.

Bei der Rechnung fehlt etwas Entscheidendes

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Treibhausgasemissionen pro geflogenen Kilometer bei dem Kurzstreckenflug gut doppelt so hoch sind wie bei der Distanz zwischen Luxemburg und Dubai. Was daran liegt, dass der Treibstoffverbrauch in der Start- und Beschleunigungsphase am höchsten ist.

Je kürzer also die Distanz ist und je eher ein solcher Flug durch ein anderes Verkehrsmittel ersetzt werden könnte, desto klimaschädlicher ist jeder zurückgelegte Kilometer. Und damit nicht genug: Die Berechnungen der Fluggesellschaften decken sich bisweilen noch nicht einmal ansatzweise mit denen von Non-Profit-Organisationen wie Atmosfair, einer Plattform zur Kompensation des CO₂-Ausstoßes.

Laut Atmosfair liegen die Emissionen für den einfachen Flug nach Dubai nämlich nicht bei 299 Kilogramm pro Passagier, wie von Luxair ermittelt, sondern bei 878 Kilogramm. Der Grund für diese Differenz: Luxair bezieht sich bei seiner Berechnung offensichtlich nur auf die CO₂-Werte auf Basis des Kerosin-Verbrauchs, während die Kompensations-Plattformen in der Regel auch die klimaschädlichen Auswirkungen der Stickoxide für das Ozon berücksichtigen.

Budget in der Business-Class schnell aufgebraucht

Der dadurch ermittelte CO₂-Abdruck macht somit laut Atmosfair mehr als die Hälfe des jährlichen Jahresbudgets (1.500 Kilogramm CO₂) aus, das theoretisch weltweit jedem Menschen zur Verfügung stünde, um die im Pariser Klimaabkommen angestrebte maximale Erderwärmung um 1,5 Prozent noch zu erreichen.

Wer also von Dubai wieder nach Hause fliegt, kommt auf insgesamt 1.756 Kilo und hat damit bereits sein komplettes Jahresbudget überschritten. Und das gilt auch nur für die Economy-Class. Wählt man die Business-Class, für die pro Person deutlich mehr Ressourcen des Flugzeugs benötigt werden als in der Economy, kommt man auf 3.293 Kilogramm. Das entspricht dem Gewicht von zwei Porsche 911.

Ein gutes Gewissen für 76 Euro

Wer sich diesen Luxus gönnt und die Reise nach Dubai mit möglichst viel Komfort und möglichst wenig schlechtem Gewissen antreten möchte, kann diesen CO₂-Ausstoß kompensieren. Bei Atmosfair würde das 76 Euro kosten. Unterstützt werden damit Klimaschutzprojekte im Globalen Süden, die auch zur Armutsbekämpfung und Entwicklung vor Ort beitragen sollen. Beim Anbieter Myclimate, der bei seiner Berechnung auf 3,1 Tonnen CO₂ kommt, würde der Ausgleich 89 Euro kosten. Bei der Plattform Klima-Kollekte wären es rund 82 Euro.

Dass sich die ermittelten Werte der Plattformen bisweilen unterscheiden, hängt auch damit zusammen, wie detailliert die Daten erfasst werden. Anders als bei Myclimate kann man bei Atmosfair auch noch den Flugzeug-Typ angeben.

Wie andere Fluggesellschaften verfügt auch Luxair über ein eigenes „Kohlenstoffausgleich-System“ für die Flüge der Business-Class und die Flüge der LuxairTours-Excellence-Reisenden. So hat das Unternehmen Emissionsgutschriften erworben, um die CO₂-Emissionen dieser Kunden auszugleichen. Unterstützt werden damit laut Airline drei konkrete Projekte: die Wiederherstellung und Erhaltung des Katingan-Torflandes, ein Gesundheitsprojekt in Ostafrika sowie der Bau eines Wasserkraftwerks auf der Insel Sumatra. Wie diese Kompensation im Detail abläuft und wie viel CO₂ somit seit der Einführung im vergangenen Jahr bereits ausgeglichen werden konnte, dazu konnte das Unternehmen auf Anfrage keine Aussage machen.

Ein Ausgleich ins Ungewisse

Für Pol Straus vom Klima-Bündnis Lëtzebuerg ist die CO₂-Kompensation schon vom Grundgedanken her der falsche Ansatz: „Ich zahle für einen Schaden, den ich jetzt verursache und verlasse mich dann darauf, dass er irgendwann ausgeglichen wird.“ Viele der Klimaschutzprojekte, die dadurch unterstützt werden sollen, würden ohnehin umgesetzt, meint der Klimaschützer. „In dem Moment, in dem ich meinen Flug kompensiere, ziehe ich mich aus der Verantwortung“, sagt Straus. Bis der Schaden dann tatsächlich kompensiert werde, könne es Jahrzehnte dauern - wenn überhaupt.

Ich zahle für einen Schaden, den ich jetzt verursache und verlasse mich dann darauf, dass er irgendwann ausgeglichen wird. Pol Straus Klima-Bündnis Lëtzebuerg

Letzteres ist in der Tat ein Vorwurf, mit dem viele Fluggesellschaften und Anbieter von CO₂-Kompensationen regelmäßig konfrontiert werden. Organisationen wie Atmosfair verzichten deshalb bei ihrer Kompensation bewusst auf die Unterstützung von Waldschutzprojekten. Im Zentrum der Kritik stehen nämlich vor allem Aufforstungsprojekte. Zwar leisten Wälder einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz, da das Holz das CO₂ speichert. Nur dauert es zum einen sehr lange, bis die Bäume gewachsen sind und somit ihren Auftrag erfüllen können, und zum anderen kann auch keiner sagen, was mit den Wäldern in 20, 30 oder 50 Jahren ist. Politische Veränderungen können verheerende Auswirkungen für Wälder haben, wie zuletzt in großem Maßstab die Präsidentschaft Bolsonaros in Brasilien gezeigt hat. Von Problemen wie Schädlingsbefall, Trockenheit und sonstigen Naturereignissen ganz abgesehen.