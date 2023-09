Franz Fayot auf den letzten Metern der Legislaturperiode

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Dass seine Partei- und Ministerkollegin Paulette Lenert vor einigen Wochen in einem Interview auf die Frage nach einem Wunschressort auch das Wirtschaftsministerium genannt hatte, ist Franz Fayot nicht entgangen. „Das ist ja auch ein interessantes Ressort, und ich kann ihr das nicht verdenken“, sagt der derzeitige Wirtschaftsminister, der mit dieser Aussage knapp sechs Wochen später ebenfalls auf eine Frage reagiert. Und zwar auf die, ob sich Lenerts grundsätzliches Interesse für diesen Posten vielleicht damit begründen lasse, dass die Vize-Premierministerin mit der Arbeit Fayots nicht zufrieden sei.

„Ich hoffe nicht“, sagt der, um dessen Posten es geht, grinsend. Man habe darüber noch nicht gesprochen, aber er gehe mal nicht davon aus, dass das der Grund sei. Schließlich habe sein Ressort in den vergangenen Jahren viel auf den Weg gebracht, sagt Fayot kurz vor Ende der Presseveranstaltung im Wirtschaftsministerium, bei der es genau darum geht: ein Blick auf das, was in seinem Ministerium in der nun bald endenden Legislaturperiode geleistet wurde.

Zwischen Pandemie und Weltraumplänen

Fayot selbst hat dieses Amt im Februar 2020 übernommen und dabei, wie er sagt, von Anfang an Wert auf den Aufbau einer nachhaltigen und digitalen Wirtschaft gelegt. Wichtig sei ihm vor allem ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen. „Ich lasse die Argumentation nicht gelten, dass wir als Land zu klein sind, um da einen wichtigen Beitrag zu leisten“, sagt Fayot, der angesichts der bevorstehenden Wahlen im Oktober einen erwartungsgemäß zufriedenen Blick auf seine erste Amtszeit wirft – eine Amtszeit, in der er nach nur wenigen Wochen als Minister direkt mit der Corona-Pandemie konfrontiert wurde.

Ich lasse die Argumentation nicht gelten, dass wir als Land zu klein sind, um einen wichtigen Beitrag zu leisten.

Und so berichtet der Minister von den Hilfspaketen und Stabilitätsprogrammen für die Wirtschaft, von den 1,2 Milliarden Euro, die allein zur Milderung der Pandemie-Auswirkungen und zur Stärkung der Unternehmen ausgegeben wurden. Er erzählt von den Solidaritätspakten I und II, im Rahmen derer man bislang 36 Millionen an Hilfen ausbezahlt hat, und auch von den insgesamt 986 Millionen Euro, die von 2018 bis zum ersten Halbjahr 2023 zur Stärkung der Wirtschaft in den unterschiedlichsten Programmen geflossen sind.

Auch in Zukunft soll weiter ordentlich investiert werden – und hierbei nicht zuletzt auch in den Space-Sektor. Für die kommenden fünf Jahre seien allein hierfür 256 Millionen Euro an Subventionen geplant, erklärt der Minister. In einer Zeit, in der die finanziellen Spielräume im Haushalt längst nicht mehr so groß seien wie in der Vergangenheit, sei das eine enorme Investition. „Es zeigt, dass für uns und die ganze Regierung dieser Sektor wirklich prioritär ist“, sagt Fayot mit Verweis auf einer Ausgaben-Steigerung von mehr als 20 Prozent gegenüber dem vorherigen Space-Investitionsprogramm.

Unterstützung für neue Ideen

Inwieweit sich dieses finanzielle Engagement irgendwann bezahlt machen wird, steht noch in den Sternen. Ähnliches gilt auch für die Zukunft von so manchem Start-up-Unternehmen, von denen es in Luxemburg vergleichsweise viele gibt – was nicht zuletzt auch an der staatlichen Unterstützung liegt. „Bei all den Herausforderungen, sei es Klimawandel oder aber auch gesellschaftliche Probleme, benötigt man Unternehmen, die mit neuen und manchmal auch verrückten Ideen kommen“, sagt der Minister. Deshalb seien neue Unternehmen so wichtig für die Wirtschaft und die Gesellschaft.

Fayot legt nach eigenen Worten viel Wert auf eine nachhaltige Wirtschaft. Foto: Anouk Antony

„Es geht nicht darum, eine coole Start-up-Nation zu sein“, so Fayot, sondern darum, Ideen zu fördern, die einen wichtigen Beitrag zur Lösung von Problemen leisten können. Aus diesem Grund gebe es seit einigen Jahren das Fit-for-Start-Programm, über das seit 2015 zahlreiche Start-ups aus der ganzen Welt nach Luxemburg gelockt worden seien. Mittlerweile seien dabei 550 Akteure aus allen Bereichen zusammengekommen.

Strategische Neuausrichtung im Außenhandel

Die Unterstützung für Unternehmen ist dem Wirtschaftsminister sehr wichtig. Und er sei sich auch bewusst, dass ein wichtiger Hebel zur Ansiedelung luxemburgischer Unternehmen die steuerlichen Rahmenbedingungen seien. Aber: „Ich bin kein Freund davon, die Steuern immer weiter zu senken, um wettbewerbsfähig zu sein“, so Fayot. Er halte es für sinnvoller, über gezielte Maßnahmen wie die Steuergutschriften Betriebe bei der digitalen oder nachhaltigen Transformation zu unterstützen. Daher werde auch das derzeitige System der Steuergutschriften reformiert.

Wir müssen prioritär strategische Partnerschaften mit den Ländern aufbauen, die auch unsere Werte teilen.

Neben den Reformen auf nationaler Ebene, besteht für Fayot auch die Notwendigkeit zum Umdenken im globalen Kontext – insbesondere, was die Handelsbeziehungen betrifft. „Wir leben inzwischen in einer immer stärker polarisierten Welt, in der sich Blöcke bilden“, so Fayot. Und das bedeute, dass man sich auch beim Außenhandel neu aufstellen müsse. „Wir müssen prioritär strategische Partnerschaften mit den Ländern aufbauen, die auch unsere Werte teilen“, sagt der Minister. Russland sei diesbezüglich eine bittere Lektion gewesen. „Das heißt nicht, dass wir nur noch mit lupenreinen Demokratien handeln dürfen“, betont er. Aber es müsse klar sein, dass eine Politik wie noch vor zehn Jahren vor diesem Hintergrund nicht mehr möglich sei.

Lesen Sie auch:

„Bin kein Freund von Ankündigungen, die sich dann doch nicht umsetzen lassen.“