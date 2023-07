Finanzielle Schwierigkeiten bei Manuel Cardoso Constructions

Share this with email

Die Arbeiter von Manuel Cardoso Constructions sind in Aufruhr. Am Mittwochmorgen wurde Aussagen zufolge ein Zwangsversteigerungsbescheid an der Tür des Betriebsgeländes angebracht, der von den Verantwortlichen des Unternehmens entfernt wurde, ohne dass die Arbeiter Zeit hatten, den Text zu lesen. Eines der größten Bauunternehmen in Luxemburg ist anscheinend mit seinen Löhnen und Schulden bei mehreren Lieferanten im Rückstand. „Contacto“ hat die Geschäftsleitung von Manuel Cardoso zu dieser Situation befragt, aber 24 Stunden nach Absendung der Fragen war noch keine Antwort eingegangen. Das 1981 gegründete Unternehmen hat derzeit rund 220 Beschäftigte.

Sorge um weitere Schließungen im Kollektivurlaub

In zahlreichen Unternehmen der Baubranche gibt es unbezahlte Löhne. Vertreter des Baugewerbes befürchten, dass viele Unternehmen nach den Augustferien nicht mehr geöffnet sein werden. Aus Sorge über die Situation in der Branche haben zwei Organisationen einen Brief an die Gewerkschaften geschickt, in dem sie ein düsteres Szenario skizzieren und Maßnahmen zur Bewältigung der Krise vorschlagen. Das Schreiben ist von der Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil und der Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics unterzeichnet.

In dem Schriftstück, das an die Gewerkschaftsdachverbände gerichtet ist, wird zu einem gemeinsamen Vorgehen aufgerufen, „um die Krise zu überwinden, die sich in den kommenden Monaten noch verschärfen dürfte“. „Wir betonen, dass in der sehr schwierigen und außergewöhnlichen Situation, in der sich der Bausektor derzeit befindet, der Zugang des Bausektors zur Teilarbeitslosigkeit in Betracht gezogen werden muss“, heißt es in dem vierseitigen Schreiben.

Darüber hinaus wird die Unterzeichnung eines „sektoralen Plans zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung vorgeschlagen, was im Hauptinteresse der Arbeitnehmer des Sektors liegt, falls sich die Situation nach den kollektiven Ferien verschlechtert“. Ferner heißt es, dass es „in der gegenwärtigen Situation wichtig ist, sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Gewerkschaftsseite reaktiv zu bleiben“.

Höchste Zahl an Konkursen seit fast 40 Jahren

Das Schreiben beginnt mit einer düsteren Diagnose des Zustands des Sektors, die zahlreiche beunruhigende Indikatoren enthält. So ist der Verkauf von Häusern um 30 Prozent zurückgegangen und hat im vierten Quartal 2022 einen Rückgang von 48 Prozent bei neuen Wohnungen erreicht. „Dieser Rückgang bei den Verkäufen von neuen Wohnungen ist der stärkste seit der Aufzeichnung der Verkäufe in diesem Sektor im Jahr 2007“, heißt es. Diese Zahlen machen Luxemburg zum drittgrößten europäischen Land mit dem größten Rückgang bei den Wohnungsverkäufen.

Ein deutlicher Nachfragerückgang wird auch durch „steigende Zinssätze und Bedingungen, die den Zugang zu Krediten erschweren“ verursacht, so die Unterzeichner des Schreibens. Es handle sich um einen starken Rückgang der neuen Immobilienkredite, der in den letzten beiden Quartalen des vergangenen Jahres 40 Prozent erreicht habe, was den stärksten Rückgang seit 2008 darstelle. „Dies sind Indikatoren, die dazu führen, dass jedes vierte Unternehmen des Sektors angibt, dass die unzureichende Nachfrage der Hauptfaktor ist, der seine Tätigkeit einschränkt.“

Auf der Angebotsseite sei mit dem Anstieg der Baustoff- und Energiepreise ein starker Anstieg der Kosten zu verzeichnen – mit 16 Prozent ist der stärkste Anstieg seit 1975. Bislang haben demnach im ersten Quartal 2023 bereits 326 Personen ihren Arbeitsplatz verloren. Dies ist laut dem Schreiben das Ergebnis der höchsten Zahl von Konkursen, die in den letzten 40 Jahren verzeichnet worden ist. Insgesamt 58 Unternehmen hätten in den ersten drei Monaten des Jahres ihre Türen geschlossen. Diese Realität führt zu einem „realen Risiko, dass die Arbeitskräfte, die die Unternehmen in Krisenzeiten nicht brauchen, in andere Sektoren gehen oder in ihr Herkunftsland zurückkehren, ein Phänomen, das wir derzeit bei Arbeitnehmern portugiesischer Herkunft beobachten“.

Dieser Text erschien zuerst bei „Contacto“ und wurde in der deutschen Fassung leicht angepasst und gekürzt.