Fairtrade Luxemburg zieht positive Zwischenbilanz

Inflation, Energiekrise und Pandemie konnten die positive Entwicklung des fairen Handels mit Produzenten in Entwicklungs- und Schwellenländern nichts anhaben. So setzten die Produkte der verschiedenen Partner der NGO Fairtrade im vergangenen Jahr 39 Millionen Euro um. Im Vergleich zum Vorjahr steigerten sich damit die Verkäufe um 14 Prozent. Das gab Fairtrade am Montag in einer Pressekonferenz bekannt.

Demnach geben Verbraucher in Luxemburg durchschnittlich 60 Euro pro Jahr für Produkte aus, die das Fairtrade-Siegel tragen. „Trotz der unsicheren Wirtschaftslage und der Inflationssituation, wie sie seit den 1980er Jahren nicht vorkam, macht der faire Handel große Fortschritte“, schreibt die Organisation in ihrer Pressemitteilung. „Tatsächlich ist dieses gerechte Engagement heute notwendiger denn je, da die verschiedenen aufeinanderfolgenden Krisen Erzeuger und Arbeitnehmer in Afrika, Asien, Lateinamerika und der Karibik schwer getroffen haben, die zunehmend unter den explodierenden Kosten für Treibstoff, Transport und Düngemittel leiden.“ Hinzu kämen die Folgen des Klimawandels, der für mehr Unsicherheit sorge und die Lebensgrundlagen der Produzenten weiter gefährde.

Angebot in Luxemburg wächst

Mittlerweile sind auf dem luxemburgischen Markt 181 Marken mit Fairtrade-Referenzen vertreten, darunter 25 luxemburgische Marken. Diese luxemburgischen Akteure bieten insgesamt 406 Fairtrade-zertifizierte Produkte an, wobei im Jahr 2022 75 neue Referenzen eingeführt wurden, so die positive Bilanz der NGO. Ende 2022 waren auf dem Fairtrade-Markt in Luxemburg insgesamt 4.615 Fairtrade-zertifizierte Produkte auf dem Markt registriert.

Insbesondere der faire Handel mit Kakao hat sich 2022 positiv entwickelt. 641 Tonnen Kakao wurden für die Herstellung von Schokoladenprodukten verwendet, eine Steigerung von 137 Prozent, schreibt Fairtrade. So hat beispielsweise die luxemburgische Agrargenossenschaft Luxlait ihr Schokoladenmilch-Sortiment inzwischen vollständig auf Fairtrade-Kakao umgestellt. Auch beim Kaffee gab es im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung um elf Prozent. Laut der NGO wurden im Jahr 2022 510 Tonnen Kaffee verkauft. Inzwischen stammt zudem jede dritte in Luxemburg konsumierte Banane von einer Fairtrade-zertifizierten Kooperative.

Rückläufig ist hingegen der Anteil des fair gehandelten Zuckers, der um neun Prozent fiel. Dieser Rückschlag sei insbesondere auf die Einstellung einer Reihe von Fairtrade-Konfitüren durch einen Händler zurückzuführen, schreibt die NGO.

Die gute Entwicklung komme auch bei den Herstellern vor Ort an. Nach den neuesten Zahlen aus dem Monitoring Report 2022 des Dachverbandes Fairtrade International liegt die an Produzenten gezahlte Fairtrade-Prämie heute bei mehr als 217 Millionen Euro. „Heute profitieren mehr als 1,9 Millionen Produzenten und Arbeiter, die in 1.910 Fairtrade-zertifizierten Produzentenorganisationen in mehr als 70 Ländern zusammengefasst sind, von dieser ergänzenden Unterstützung zum Fairtrade-Mindestpreis“, so die Pressemitteilung.