Fachkräftemangel auf der einen Seite, junge Arbeitslose auf der anderen

Seit einigen Monaten steigt die Arbeitslosenquote wieder leicht an. Gleichzeitig suchen viele Branchen der Wirtschaft Arbeitskräfte und finden nicht genügend.

„Welche Berufsprofile sind vom Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen?“ wollten darum die Abgeordneten André Bauler und Carole Hartmann (beide DP) wissen. Wie können darüber hinaus Arbeitslose umgeschult werden, so dass sie in anderen Wirtschaftszweigen eine Arbeit finden?

Laut Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) machten Ende Mai Menschen jünger als 30 Jahre 19 Prozent der verfügbaren ortsansässigen Arbeitsuchenden aus, ein Wert, der in den letzten beiden Jahren etwa gleich blieb.

Im Jahresvergleich ist die Zahl der jungen ortsansässigen Arbeitssuchenden um 17 Prozent auf 2.841 im Mai 2023 gestiegen, während die Gesamtzahl der verfügbaren ortsansässigen Arbeitssuchenden um neun Prozent stieg. In der Gastronomie, im Rechnungswesen und in der Verwaltung werden Fachkräfte gesucht, auch an IT-Fachkräften herrscht nach wie vor Mangel. Selbst im Bauhauptgewerbe werden nach wie vor Facharbeiter gesucht.

Pilotprojekt für Umschulungen

„Berufliche Umschulungen“, so der Arbeitsminister, „sind immer möglich, erfordern aber oft Monate oder sogar Jahre der Ausbildung und Begleitung.“ Er verweist darauf, dass die Adem ein neues Ausbildungsprogramm (Skills4Job - derzeit in der Pilotphase) eingeführt hat, das auf Arbeitssuchende abzielt, die eine Umschulung (reskilling) oder einen Kompetenzaufbau (upskilling) benötigen, um wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen.

Hier beträgt die Ausbildungsdauer sechs Monate im Falle von Reskilling und drei Monate im Falle von Upskilling. Das Programm wird vom Beschäftigungsfonds finanziert. Von den Teilnehmern der ersten Phase haben sechs Personen ein Reskilling und 28 ein Upskilling durchgeführt.