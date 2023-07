Euro-Banken bestehen den Stresstest

Share this with email

Die Banque Internationale à Luxembourg (BIL) und die Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (Spuerkeess), die der direkten Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) unterstehen, waren dieses Mal ebenfalls dabei. Die EZB und die Europäische Bankenaufsicht EBA unterzogen insgesamt 99 Banken einem Stresstest. Das Ergebnis wurde am Freitagabend bekanntgegeben.

Die Untersuchung zeigt, dass drei Jahre schwerer wirtschaftlicher Stress, so eines der durchgespielten Szenarien, die Kernkapitalquote der von der EZB beaufsichtigten Banken um 4,8 Prozentpunkte auf 10,4 Prozent senken würde. „Verbesserte Qualität der Aktiva und Rentabilität halfen den Banken, trotz der äußerst widrigen Bedingungen widerstandsfähig zu bleiben“, kommentiert die EZB dazu im Stressergebnis.

Trotz (hypothetischer) Verluste im dreistelligen Milliardenbereich wären die Banken in der EU weiterhin ausreichend kapitalisiert, um die Wirtschaft auch in Zeiten starker Belastungen zu unterstützen, schreibt die EBA.

Worum geht es bei einem Stresstest?

Es geht darum festzustellen, wie stabil die Banken in Krisenszenarien sind, damit sich Situationen wie die Finanzkrise von 2008/2009 nicht wiederholen. Risiken in der Bilanz und Schwachstellen im Geschäftsmodell sollen möglichst früh offengelegt werden, damit rechtzeitig gegengesteuert werden kann. Aufseher könnten als Folge solcher Tests zum Beispiel von einzelnen Geldhäusern einfordern, mehr Kapital vorzuhalten, um mögliche künftige Krisen besser abpuffern zu können.

Geldhäuser müssen so beweisen, dass sie auch unter widrigen Umständen - etwa bei einem Wirtschaftseinbruch, einem Absturz der Immobilienpreise oder steigenden Kreditausfällen - ausreichend Kapital hätten, um ihr Geschäft fortzuführen.

Was genau wurde geprüft?

Angenommen wurde eine Verschärfung der geopolitischen Spannungen begleitet von einem Wiederaufleben der Corona-Pandemie. In einem Krisenszenario kommen ein Einbruch der Wirtschaftsleistung, steigende Arbeitslosigkeit und hohe Inflation zusammen. In dem Krisenszenario wurde ein Einbruch der Wirtschaftsleistung (BIP) der EU-Staaten in den Jahren 2023 bis 2025 um insgesamt 6 Prozent angenommen. Damit sei der angenommene Rückgang stärker als in jedem früheren Stresstest, hatte die EBA erklärt. Die Arbeitslosenquote stieg in der simulierten Krise um 6,1 Prozentpunkte. Die Inflationsrate lag um bis zu drei Prozentpunkte höher, als es ohne Krise der Fall gewesen wäre.

Auf welchen Wert schauen die Aufseher besonders?

Entscheidend ist, dass Banken genug hartes Kernkapital haben. Das ist Kapital, das im Fall von Verlusten uneingeschränkt zur Verfügung steht. Eine Mindestquote haben die Aufseher jedoch auch dieses Mal nicht vorgegeben. Heißt: Durchfallen konnten Banken auch bei den diesjährigen Stresstests im Grunde nicht. Die Ergebnisse fließen in den Srep-Prozess („Supervisory Review and Evaluation Process“) ein, in dem die Tragfähigkeit von Geschäftsmodellen und die Angemessenheit des Risikomanagements bewertet wird. Einzelnen Banken können die Aufseher auf dieser Basis auftragen, Kapitalpuffer zu stärken.

Wie haben die Banken beim vorherigen EBA-Stresstest abgeschnitten?

Insgesamt erwiesen sich die Kapitalpuffer der meisten Geldhäuser im Test 2021 unter widrigsten Bedingungen als ausreichend tragfähig. Im damaligen Krisenszenario büßte der Bankensektor in der EU nach EBA-Berechnungen in Summe 265 Milliarden Euro an Kapital ein. Die harte Kernkapitalquote als Puffer für Rückschläge sank von 15,0 Prozent Ende 2020 auf 10,2 Prozent Ende 2023.

Was bringen solche Tests?

Unumstritten sind sie nicht: Denn welche Risiken in den hypothetischen Szenarien wie stark gewichtet werden, liegt letztlich in der Hand der Aufseher. Statt solcher allgemeinen Test hält mancher Banker es für sinnvoller, thematisch eingegrenzte Rechenübungen zu machen: Etwa zum Thema Klimarisiken in den Bilanzen. Einen ersten großen Klimastresstest für Banken hatte die EZB 2022 durchgeführt.