Elektroautos: Einstiegsklasse um jeden Preis

„Made in Europe“ zu erschwinglichen Preisen – die Industrie sucht nach Lösungen, um der chinesischen Konkurrenz etwas entgegenzusetzen.

Im Gegensatz zur Textil- oder Smartphone-Industrie kann sich die europäische Automobilindustrie noch der billigen chinesischen Konkurrenz entziehen. Viele Beobachter sind sich jedoch einig, dass dies nicht so bleiben wird: Eine Vielzahl von Marken bereitet ihre Modelle für den alten Kontinent vor, wie die starke Präsenz Chinas auf der Münchner Automobilausstellung (IAA), die diese Woche stattfindet, zeigt. Diese Neuankömmlinge verbinden einen technologischen Vorsprung – dank Chinas Investitionen in die Elektrotechnik in den vergangenen zwölf Jahren – mit niedrigen Arbeitskosten.

Die europäischen Regierungen drängen die Hersteller auf dem Kontinent, die Elektromobilität zugänglich zu machen, da neue Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor oder Hybridantrieb bis 2035 verboten werden sollen. Eine Botschaft, die der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der die IAA am Dienstag eröffnen wird, aufgreifen dürfte.

Elektrisch für 20.000 Euro?

In China liegen die Listenpreise für Elektroautos „bis zu 60 Prozent unter den Preisen in Deutschland“, stellt Ferdinand Dudenhöffer, ein Experte für die Automobilindustrie, fest. Der Generaldirektor des französischen Unternehmens Stellantis, Carlos Tavares, sprach Ende Juli von einer „Invasion“ von Herstellern, die „einen Kostenvorteil von 25 Prozent“ haben.

MG, die meistverkaufte chinesische Marke auf dem alten Kontinent, bietet Preise um die 30.000 Euro ohne Umweltbonus, je nach Einstiegsmodell. MG wurde 1924 in Großbritannien gegründet, aber nach seinem Konkurs im Jahr 2005 vom chinesischen Automobilriesen SAIC wiederbelebt und profitiert „von seiner Bekanntheit als alte westliche Marke und der Wettbewerbsfähigkeit des chinesischen Marktes“, betont Felipe Munoz von JATO Dynamics.

In der ersten Hälfte dieses Jahres haben chinesische Marken acht Prozent des westeuropäischen Marktes für Elektroautos für sich beansprucht, während ihr Anteil 2019 fast null betragen wird, so die Berechnungen des Analysten Matthias Schmidt.

Umdenken bei Mercedes

Der größte chinesische Hersteller von Elektroautos, BYD, wird laut Schmidt voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnen, den europäischen Markt zu überschwemmen. Sein Modell Atto 3 war bereits im Juli in Schweden, wo mehr als ein Viertel der Neuzulassungen elektrisch betrieben werden, der Spitzenreiter bei den Elektroauto-Verkäufen.

Auf der anderen Seite setzen die europäischen Hersteller alles daran, ihre Produktionskosten zu senken und günstigere Modelle anzubieten. Selbst Mercedes, das seine Strategie wieder auf Luxusgüter ausgerichtet hat, versprach am Sonntag ein Modell, das Elektroautos „erschwinglich“ machen soll, sagte Ola Kallenius, ohne Details zu nennen.

Im März stellte die deutsche Marke VW den zukünftigen ID.2 für weniger als 25.000 Euro vor, der 2025 erwartet wird. Sie plant auch die Entwicklung eines Modells für weniger als 20.000 Euro, ein Preis, den nur wenige Hersteller für Elektrofahrzeuge erreicht haben.

Höhere Stückzahlen, niedrigere Preise

Stellantis setzt vor allem auf den elektrischen Citroën C3, der Mitte Oktober vorgestellt werden soll, und Renault wird das Stadtauto R5 auf den Markt bringen, das unter 30.000 Euro versprochen wird. Auch die Konzernmarke Opel will kurz nach 2025 ein Modell „um die 25.000 Euro“ anbieten, wie ihr Chef Florian Huettl am Montag sagte.

„Je mehr Elektromodelle wir haben, desto mehr profitieren wir von Größenvorteilen“, erklärte Volkswagen-Chef Oliver Blume am Sonntagabend in München und setzte auf höhere Stückzahlen, um die Preise zu senken. Bis dahin, vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Verlangsamung, wird der Marktanteil der noch zu teuren Elektroautos laut Dudenhöffer im September voraussichtlich um zwölf Prozent sinken.

Einkommensabhängige Leasing-Angebote

In Frankreich hat die Regierung ein Leasingangebot für Elektroautos „zu erschwinglichen Preisen“ versprochen, wobei Präsident Emmanuel Macron die Summe von 100 Euro pro Monat für dieses einkommensabhängige Leasing nannte. Frankreich erwägt auch, die Subventionen für Elektroautos an eine „Umweltpunktzahl“ zu knüpfen, die chinesische Importe einschränken könnte.

In Deutschland, dem Land von Volkswagen, BMW und Mercedes, werden Kaufprämien nicht als nachhaltige Lösung angesehen: Um die Hersteller dazu zu bringen, mehr Elektrofahrzeuge zu erschwinglichen Preisen auf den Markt zu bringen, hat die Regierung den Umweltbonus dieses Jahr gekürzt und plant, ihn bis 2025 schrittweise abzuschaffen. Dies könnte die hohen Gewinnspannen, die die europäischen Konzerne durch die Inflation und die damit verbundenen Preiserhöhungen erzielt haben, beeinträchtigen.

