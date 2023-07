Ein weiteres "AAA" für Luxemburg

Die Ratingagentur Scope Rating unterstreicht die Anpassungsfähigkeit des Großherzogtums an Krisen.

Trotz des Konjunktureinbruchs und des Ukraine-Kriegs prognostizieren die Experten Luxemburg für das laufende Jahr ein Wachstum von 1,8 Prozent. Die Tatsache, dass die Staatsverschuldung - selbst nach dem Anstieg der vergangenen Jahre - immer noch unter 30 Prozent des Bruttosozialproduktes liege, gebe den politisch Verantwortlichen Spielraum.

Risiken

Die Agentur sieht aber auch mögliche Gefahren: So sei Luxemburg etwa den Entwicklungen der internationalen Steuergesetzgebungen ausgesetzt. Zudem habe das Land mit den hohen Immobilienpreisen und einer hohen Verschuldung der Haushalte zu kämpfen. Auch die Altersstruktur der Menschen in Luxemburg können sich als Risikofaktor erweisen, so Scope Ratings weiter.

Finanzministerin Yuriko Backes zeigt sich erfreut über die Bewertung und sieht diese auch als Resultat der Maßnahmen, die die Regierung angesichts steigender Inflation und schwindender Kaufkraft ergriff, auch wenn diese einen nicht unerheblichen Impakt auf die Staatsfinanzen hatten.