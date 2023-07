E-Bike-Hersteller VanMoof geht in Konkurs

Share this with email

VanMoof BV, ein niederländischer Hersteller von Elektrofahrrädern, der während der Covid-Sperren einen Nachfrageschub erlebte, wurde für bankrott erklärt, nachdem er Schwierigkeiten hatte, Darlehen von Investoren zurückzuzahlen.

Keine Zinsen für Investoren

Ein Amsterdamer Gericht erklärte die niederländischen juristischen Personen von VanMoof am Montag für insolvent, teilte das Unternehmen in einer per E-Mail versandten Erklärung mit. Die bestellten Treuhänder untersuchen, ob die Aktivitäten von VanMoof durch einen Verkauf von Vermögenswerten an einen Dritten fortgeführt werden können.

Finanziers, die dem angeschlagenen Unternehmen über Crowdfunding Geld zur Verfügung gestellt hatten, erhielten keine Zinsen, so die Lokalzeitung Het Financieele Dagblad. VanMoof war außerdem gezwungen, letzte Woche einige seiner Läden zu schließen, da unzufriedene Kunden versuchten, fehlerhafte Fahrräder zurückzugeben, bevor das Unternehmen den Betrieb einstellen musste.

Zahlreiche Beschwerden von Kunden

Laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP hatte das Unternehmen auch mit unerwartet hohen Kosten für Reparaturen im Rahmen seines Garantiesystems zu kämpfen, und es wurde viel Geld für das internationale Wachstum ausgegeben.

VanMoof verzeichnete während der Pandemie einen Auftragsboom, da sich mehr Menschen für seine batteriebetriebenen Fahrräder entschieden, um den Verkehr zu umgehen. Doch seit der Markteinführung im Jahr 2009 hatte das Unternehmen auch mit einer Welle von Beschwerden von Kunden zu kämpfen, die von fehlerhaften Teilen und Pannen sprachen. Die Einheiten von VanMoof außerhalb der Niederlande sind von dem Insolvenzverfahren nicht betroffen.