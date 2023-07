Die Zahlen bei der Kurzarbeit bleiben hoch

Share this with email

Die Zahl der gestellten Anträge auf Kurzarbeit für August ging im Vergleich zum Vormonat um 18 Einheiten zurück. Das teilt das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Insgesamt stellten 75 Unternehmen einen vorausschauenden Antrag auf Gewährung von Kurzarbeit.

Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen entschied der Konjunkturausschuss positiv über 67 Anträge. Von diesen Anträgen sind 44 konjunkturell bedingt, 15 strukturell - sie sind mit einem Plan zur Erhaltung der Beschäftigung verbunden - und acht Anträge sind durch eine wirtschaftliche Abhängigkeit begründet. Würde die Maßnahme tatsächlich von den Unternehmen in Anspruch genommen, wird die Zahl der betroffenen Arbeitnehmer auf 8.026 Vollzeitäquivalente (VZÄ) geschätzt, gegenüber 9.366 im Vormonat. Zum Vergleich: Für August 2018 hatten damals insgesamt 13 Betriebe Kurzarbeit beantragt.



Was die Anträge auf Kurzarbeit für den Monat April 2023 betrifft, so haben von den 74 positiv beschiedenen Anträgen 44 tatsächlich Kurzarbeit in Anspruch genommen, wobei ein Antrag derzeit noch geprüft wird. Insgesamt waren bei den 43 Unternehmen von den angekündigten 3.873 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) nur 2.249 tatsächlich in Kurzarbeit. Im März waren es 1.840.

Die gemeldeten tatsächlichen arbeitslosen Stunden für den Monat April 2023 beliefen sich demnach auf 96.239, gegenüber 82.813 Stunden im Vormonat März. Die Kosten für den Beschäftigungsfonds für den Monat April 2023 stiegen auf 1,9 Millionen Euro gegenüber 1,5 Millionen Euro im März 2023.