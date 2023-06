Die Zahl der Unternehmen mit Kurzarbeit hat sich nur wenig verändert

91 Unternehmen – eines mehr als im Vorjahr - haben Anträge auf Kurzarbeit für den Monat Juli 2023 gestellt. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit.

Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen hat der Konjunkturausschuss 85 Anträge positiv beschieden. Von diesen Anträgen sind 62 konjunkturell bedingt, 14 strukturell, das heißt sie stehen im Zusammenhang mit einem Plan zur Erhaltung der Beschäftigung, und neun Anträge sind durch eine wirtschaftliche Abhängigkeit begründet. Durch diese Anträge wird die Zahl der betroffenen Arbeitnehmer auf 9.366 Vollzeitäquivalente geschätzt, gegenüber 8.286 im Vormonat.

Tatsächliche Zahl wird künftig veröffentlicht

Das Wirtschaftsministerium teilt dabei mit, dass diese Zahlen nur die voraussichtliche Zahl der potenziell betroffenen Arbeitnehmer darstellen. „Aus diesem Grund wird der Konjunkturausschuss künftig auch die Zahl der Arbeitnehmer angeben, die tatsächlich von der Maßnahme profitiert haben“, so das Wirtschaftsministerium.

Was die Anträge auf Kurzarbeit für den Monat März 2023 betraf, so hatten von 79 Unternehmen tatsächlich nur 35 Kurzarbeit in Anspruch genommen, 1.840 Arbeitnehmer waren demnach von der Maßnahme betroffen.