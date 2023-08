In ihrem Buch „Als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes“ legt sich Birgit E. Orths (57) mit Vorgesetzten und Kriminellen an. Orths arbeitet in der Ermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität und Steuerhinterziehung (EOKS) in Düsseldorf. Foto: privat