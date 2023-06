„Die nächste Regierung muss handeln“

Der Patronatsverband hat einen Katalog an Forderungen – damit das Land nicht abgehängt werde.

„Die drei Themen Beschäftigung, Sozialversicherung und Steuern sind die Schlüsselthemen des sozialen Dialogs“, sagt am Freitag Michel Reckinger, Präsident der Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL).

Der Arbeitgeberverband stellt der Öffentlichkeit die Forderung an die Politik angesichts der bevorstehenden Parlamentswahlen vor. Ziel sei, so Reckinger, die Wettbewerbsfähigkeit Luxemburgs zu erhalten. Die kommende Regierung müsse sich deshalb mit diesen drei dringenden und strukturellen Dossiers befassen.

Nicolas Simons, Chefökonom des Patronatsverbands, weist darauf hin, dass die nächste Regierung in der ihrer Legislaturperiode diese Aufgaben in einem Kontext zu bewältigen hat, der wirtschaftlich angespannt ist und in dem das Haushaltsdefizit sich auf etwa zehn Milliarden Euro kumulieren wird. Das schränkt die Handlungsmöglichkeiten der Politik ein.

Dazu noch hat die Europäischen Zentralbank angekündigt, die Zinsen weiter anzuheben, was negative Auswirkungen auf Investitionen und insbesondere auf den Bausektor haben wird.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die UEL auch, Staatshilfen zur Abfederung der Inflation gezielter für Haushalte einzusetzen, die diese Hilfen auch brauchen, statt sie pauschal an alle auszuteilen.

Simons weist darauf hin, dass Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit wichtig seien, um Arbeitskräfte anzuziehen, die Kaufkraft der Arbeitnehmer zu erhöhen und schließlich für die Steuereinnahmen, die Luxemburgs Sozialmodell finanzieren.

Problemfeld Beschäftigung

„Um den Wohlstand unseres Landes und auch der Großregion zu erhalten“, sagt Héloïse Antoine, Verantwortliche für Beschäftigung und Arbeitsrecht beim Unternehmerverband, müssen wir die Talente von morgen anziehen, ausbilden und mobilisieren.“ Fachkräfte für digitalen Wandel, die Energiewende und Kompetenzen für den Finanzplatz fehlen.

Neben Arbeitsorganisation sind Ausbildung und Weiterbildung entscheidend.

Einer der Vorschläge der UEL ist, ausbildende Unternehmen stärker zu unterstützen, indem der Kofinanzierungssatz für alle Unternehmen auf 20 Prozent erhöht und die Beihilfen steuerfrei gestellt werden.

Derzeit hätten die Unternehmen verschiedene Ministerien als Ansprechpartner, was sich vereinfachen müsse. Der Status der Selbstständigkeit soll durch einen besseren Sozialschutz aufgewertet werden.

Problemfeld Sozialversicherung

Die Leiterin der Abteilung Soziale Sicherheit der UEL, Michèle Marques, sagt, das Luxemburger Sozialversicherungssystem sei großzügig, was den Arbeitnehmern hohen Schutz gewährt und damit zur Attraktivität des Landes beiträgt.

„Allerdings sind die Kosten für jede Leistung in den letzten Jahren stetig gewachsen und darum ist es wichtig, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, um eine Erhöhung des Sozialbeitragssatzes zu verhindern“, so Marques.

Bei Renten- und Krankenversicherung sei es wichtig, Effizienzbemühungen zu fördern. „Es muss vermieden werden, überall alles zu machen“. In diesem Zusammenhang sei wichtig, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einzuführen. Im Gesundheitssystem sollte die Digitalisierung zudem zur Prävention von Krankheiten genutzt werden.

Zu den 28 vorgeschlagenen Maßnahmen im Bereich der sozialen Sicherheit gehört auch das Rentensystem, das ab 2027 defizitär sein wird. Kleine sofortige Anpassungen seien leichter durchzusetzen und für die heutigen Rentner und die künftigen Generationen gerechter, als große Veränderungen zu einem späteren Zeitpunkt.

Problemfeld Steuern

Flora Castellani, zuständig für das Thema Steuern bei der UEL, formuliert die Forderung, die Unternehmen stärker mit fiskalen Maßnahmen zu unterstützen, um die Herausforderungen bei Nachhaltigkeit, Digitalisierung und internationaler Wettbewerbsfähigkeit zu meistern. „Wir sind der Meinung“, sagt sie, „dass es dringend erforderlich ist, eine Steuerreform umzusetzen.“

Eine ehrgeizige Steuerreform, so die UEL, sei der Schlüssel zur Unterstützung nachhaltiger Talente. Die Attraktivität Luxemburgs für Arbeitnehmer und Selbstständige soll durch die Weiterentwicklung der Steuerregelungen für bestimmte Vergütungsbestandteile und der Einführung einer steuerfreien Prämie zur Verbesserung des Zugangs zu Wohnraum und zur Erleichterung einer nachhaltigen Mobilität für junge Arbeitnehmer. Die UEL fordert auch eine bilaterale Neuverhandlung der Steuervorschriften für grenzüberschreitende Arbeitnehmer, die Telearbeit leisten, um zwei Tagen pro Woche für Telearbeit für Arbeitnehmer und ihre Unternehmen einführen zu können.



Der allgemeine Körperschaftssteuersatz soll auf den internationalen Durchschnitt von 20 Prozent gesenkt werden.

Als Dachverband der Arbeitgeberorganisationen vereint die UEL die Berufskammern und Arbeitgeberverbände des Großherzogtums. Die Vereinigung steht für 80 Prozent der Arbeitsplätze und 85 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) des Landes.

Einige dieser Forderungen hatte der Arbeitgeberverband auch schon vor der letzten Chamber-Wahl gestellt. Sie wurden offenbar nicht umgesetzt. So wie zum Beispiel auch das heiße Thema Erhöhung des Renteneintrittsalters.