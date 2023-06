„Die Milchkuh darf man melken, aber nicht schlachten“

Der Finanzsektor erlebt bewegte Zeiten: Die höheren Zinsen ermöglichen mehr Profite, bringen aber gleichzeitig das Risiko von Kreditausfällen. Guy Hoffmann, Präsident des Bankenverbandes ABBL, über die Gefahr einer Bankenkrise, die Rolle der Regulierung und seine Wunschliste an die Politik im Wahljahr.

Guy Hoffmann, nach der Pleite von einigen US-Banken und der Zwangshochzeit von UBS und Crédit Suisse wurde es zuletzt wieder ruhiger. Ist die Bankenkrise schon vorbei oder sind wir derzeit nur im „Auge des Hurrikans“ und das dicke Ende kommt noch? Das kann man aus heutiger Sicht noch nicht sagen. Diese Fälle haben die grundlegende Problematik bei den Banken greifbar gemacht und für eine gewisse Angst im Markt gesorgt. Auf der anderen Seite bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das Risiko im Falle der amerikanischen Institute für europäische Banken in dieser Form nicht besteht.

Mich hat immer gewundert, dass die Amerikaner, die strengeren Regulierungsvorgaben für Banken bis zu einem verwalteten Vermögen von 250 Milliarden US-Dollar aufgehoben haben. Das sind keine kleinen Banken, sondern richtig große Häuser. Das haben sie in Europa nicht, wo die Regulierung sehr homogen, sehr strikt angewendet wird. Aus heutiger Sicht kann man schon sagen, dass die europäischen Banken solider aufgestellt sind als wahrscheinlich viele im Rest der Welt. Bei der Crédit Suisse liegt der Fall etwas anders. Die Bank war zuletzt nicht weniger compliant als das vor zwei oder drei Jahren der Fall war. Die Krise war ein typisches Beispiel für irrationales Denken und Handeln von Marktteilnehmern, die irgendwann beschlossen haben, dass die Bank nicht mehr vertrauenswürdig ist und Geld abgezogen haben.

Bei der SVB hat sich gezeigt, dass die Geschwindigkeit, mit der so etwas in den sozialen Medien an Fahrt gewinnt, ein Problem werden kann. Es ist dann sehr schwierig, da als Bank gegenzusteuern. Sie spielen auf das Interview von Ammar Al Khudairy, dem Chef der Saudi National Bank, dessen Aussagen so ausgelegt wurden, dass der Aktienkurs von Crédit Suisse innerhalb weniger Stunden in den Keller rauschte?

Ja, ich habe mir das angehört und ich glaube verstanden zu haben, was der Mann sagen wollte. Aber die Interpretation in sozialen Medien ist brandgefährlich und machte die Reaktionen irrational. Was immer bleibt, und dessen müssen die Banken sich wieder bewusst werden, dass man immer auf das Ausgangsziel zurückkommen muss: das Vertrauen der Kunden und der Marktteilnehmer. Da sind wir selbst gefordert als Bankiers, als Chefs von Banken, dass wir den Kunden und den Marktteilnehmern gegenüber glaubhaft machen, dass unsere Banken profitabel sind und die Governance auf höchstem Niveau. Man darf sich da keine Fehltritte erlauben.

Früher hat es länger gedauert, bis das Vertrauen ins Wanken kam. Heute reicht es, wenn mehrere Kunden schreiben, dass sie in einer Filiale der Bank kein Geld bekommen konnten. Darauf muss eine Bank vorbereitet sein.

Guy Hoffmann erwartet, dass sich der wirtschaftliche Abschwung im zweiten Halbjahr auch in den Bilanzen der Banken widerspiegelt. © FOTO: Sandra Packard

Um dieses Vertrauen zu stärken, fordern viele Experten, wie zuletzt EZB-Vizepräsident Luis de Guindos, eine gemeinsame europäische Einlagensicherung. Wie steht die ABBL dazu? Ich verstehe sehr gut, warum das gewollt wird. Das stünde aber nicht oben auf meiner Prioritätenliste. Es ist wichtiger, dass alle Banken und Finanzmarktakteure auf die gleiche Art und Weise überwacht werden. Vor die gemeinsame Einlagensicherung würde ich die Kapitalmarktunion setzen. Dieser Prozess ist im Gange, aber noch nicht ganz abgeschlossen.

Man hörte in der Vergangenheit immer wieder aus dem Sektor, auch von der ABBL, dass die Regulierung zu strikt sei und viele, gerade kleinere, Banken überfordere. Auf der anderen Seite sagen Sie, die europäischen Banken seien gut aufgestellt, um durch die Krise zu kommen. Liegt das nicht vor allem auch an der strikten Regulierung und den hohen Eigenkapitalanforderungen? Sie haben recht, man kann grundsätzlich nicht gegen gesamte Regulierung wettern. Diese hat ihren Sinn und ist auch gerechtfertigt in der gesamten Entwicklung. Was wir aus professioneller Sicht kritisieren, ist, dass immer nur zusätzliche Regulierungen auf bestehende Regulierungen draufgesetzt werden. Ich habe in den letzten 20 Jahren nie erlebt, dass man etwas weggelassen hat oder gesagt hat: „Das macht weniger Sinn. Wir haben jetzt bessere Instrumente und neuere Methoden, und das Regelwerk ist vielleicht in verschiedenen Punkten überzogen.“

Ein Beispiel ist MiFID. Der Ansatz ist gut, aber die detaillierte Anforderung geht in vielen Punkten zu weit. Der Kunde glaubt, die Banken sind verrückt geworden oder wollen ihn für unmündig erklären. Ich bin mir bewusst, dass es nicht nur Unschuldslämmer in der Finanzbranche gibt, aber es ist vieles zu starr und zu unflexibel geworden. Wenn man alles idiotensicher machen will, muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann nur noch Idioten hat. Es geht uns also nicht darum, auf die Regulierung zu schimpfen, sondern zu sagen: Wie können wir gemeinsam eine intelligente Regulierung aufstellen, die wirklich Sinn macht? Ich nehme an, Sie geben die Rückmeldung auch an Regulierer und Gesetzgeber weiter. Haben Sie das Gefühl, gehört zu werden?

Teilweise glaube ich das schon. Trotzdem bestehen wie so oft Verbesserungsmöglichkeiten. Stichwort: Proportionalität. Die gesamten Regelwerke haben immer schon ein Prinzip der Proportionalität vorgesehen Das ist aber nur auf dem Papier so. Diese Kosten für die Regulierung werden letztendlich viele kleinere Banken in die Enge treiben. Und es kann ja nicht der Sinn der Sache sein, dass wir nachher nur noch große Gebilde haben und die Regionalbanken von der Bildfläche verschwinden.

Kommen wir zu den höheren Zinsen. Mittelfristig profitieren die Banken, die Bilanzen vom letzten Jahr sind ja überwiegend sehr gut. Gleichzeitig hat man die schwierige Übergangsphase von einem schnellen Anstieg, den die Banken bewältigen müssen. Was erwarten Sie vom laufenden Jahr für das Geschäft der Banken? Grundsätzlich sind etwas höhere Zinsen immer günstiger für die gesamte Entwicklung, weil es uns wieder einfacher macht, Einkünfte zu generieren. Wie ein Bäcker hat die Bank aber keinen direkten Einfluss auf den Preis der Rohmaterialien - und bei uns sind das eben das Geld und die Zinssätze, die von den Zentralbanken bestimmt werden.

Die Banken geben diese Zinsen mit ihrer üblichen Marge nur an den Kunden weiter. Das Problem war, dass unsere gesamte Wirtschaft in den letzten Jahren auf niedrige Zinsen aufgebaut war. Viele Kunden, die jetzt drei, vier oder fünf Prozent Zinsen zahlen müssen, sind damit überfordert. Das gilt für Geschäfts- wie für Privatkunden, die gleichzeitig mit der Inflation und höheren Energiekosten zu kämpfen haben. Über das letzte Jahr haben die Banken riesige Summen an Reserven gebildet, um dies gegebenenfalls auffangen zu können. Das wird auch noch 2023 notwendig werden. Den Großteil der Folgen des wirtschaftlichen Abschwungs haben wir noch nicht gesehen. Das wird sich aber in der zweiten Jahreshälfte und 2024 voll niederschlagen. Aktuell zehren die Unternehmen noch von ihren Auftragsbüchern und die Privatkunden von ihren Reserven.

Stellen Sie denn schon fest, dass es mehr Kreditausfälle gibt? Nein. Auch die Kollegen von anderen Banken bestätigen das. Aber auch, wenn sich das noch nicht in den Zahlen widerspiegelt, spürt man, dass die Situation angespannt ist.

Aber, ich nehme an, dass es sich bei den neu vergebenen Krediten bemerkbar macht? Ja, da schlägt es sich nieder. Und das ist auch der Vorbote, den man sehr ernst nehmen muss. Ich hätte nie gedacht, dass in Luxemburg die Neuproduktion in einem so zentralen Bereich wie dem Immobiliensektor praktisch über Nacht um 40 Prozent einbricht. Das ist gewaltig und wird sich auch bei den Banken bemerkbar machen, wenn das über längere Zeit anhält, unter anderem in Form von Kreditausfällen. Daher bin ich froh, wenn die Banken die Zinsentwicklung nutzen können, um Reserven für diese Fälle aufzubauen.

Was ist denn aus ihrer Sicht für die Luxemburger Banken günstiger? Höhere Zinsen und mehr Ausfallrisiken? Oder umgekehrt? Allgemein kann man sagen, dass die Zinsentwicklung, wie sie aktuell von der Europäischen Zentralbank vorgegeben wird, gut ist für die Banken. In den letzten zehn Jahren waren wir mit sehr niedrigen oder sogar negativen Zinsen konfrontiert. Die Banken haben in dieser Zeit gelernt, mit sehr wenig kritischer Masse zu überleben. Das war ein bisschen, als hätte man einem Reifenproduzenten gesagt: Ihr müsst Reifen machen, dürft aber kein Gummi verwenden. Das hatte auch sein Gutes, die Banken waren gezwungen ihre Kosten niedrig zu halten, um trotzdem Geld zu verdienen. In dieser Situation gibt es auch Kritik.

Konsumentenschützer sagen zum Beispiel, dass die Banken die Guthabenzinsen nicht im gleichen Maß und der gleichen Geschwindigkeit anheben wie bei den Darlehen. Was antworten Sie? Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Das ist ein falsches Verständnis der Arbeit von Banken. Zunächst legt die EZB lediglich einen Leitzins fest. Aber jede Bank hat dann noch ihre eigenen Kalkulationen, wie sie die Zinsen berechnet.

Zweitens nimmt die Bank eine Fristentransformation vor. Das heißt, Kunden, die Einlagen bei ihr haben, können jederzeit über ihr Geld verfügen. Bei Darlehen gibt die Bank aber dieses Geld auf 25 oder 35 Jahre verbindlich raus. Wenn nun jemand eine Million von seinem Konto abhebt, können wir aber nicht dem Darlehensnehmer sagen, wir brauchen jetzt sofort unser Geld zurück. Da ist es doch normal, dass für Geld, was sofort verfügbar ist, nicht der gleiche Zinssatz besteht wie wir für eine längerfristige Verbindlichkeit.

Uns muss keiner um den Hals fallen vor Dankbarkeit, aber es fehlt den Banken an Wertschätzung im Land.

Die Inflation erweist sich als hartnäckiger als zunächst vermutet. Wie schätzen Sie heute die mittelfristige Entwicklung ein? Ich bin ehrlich gesagt nicht so optimistisch wie viele Notenbanken. Ich finde es positiv, dass sich Europa bei den Rohstoffen und seinen Lieferketten unabhängiger machen will. Aber man muss sich eingestehen, dass wir höhere Preise zahlen müssen, wenn wir die Produktion bestimmter Güter zurückverlagern.

Ich denke, dass die Teuerungsrate 2024 oder 2025 sich wieder etwas reduziert, aber dass wir schnell wieder an die Zwei-Prozent-Grenze stoßen, glaube ich eher nicht. Wir sind in einem Wahljahr. Haben Sie Wünsche an die Politik?

Ja. Manchmal beneide ich die Stahlindustrie dafür, dass sie es in den 1960er und 1970er Jahren fertiggebracht hat, dass jeder im Land stolz war auf diese Industrie, weil alle wussten, wo der Reichtum letztlich herkommt. Uns muss jetzt keiner um den Hals fallen vor Dankbarkeit, aber ich glaube, es fehlt den Banken an Wertschätzung im Land. Immerhin gehen rund 40 Prozent der Staatseinnahmen auf den Sektor zurück, sowie 75 Prozent der Einkommenssteuer und ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts. Die Sozialpolitik und viele der Vorteile, die wir in Luxemburg genießen, entstehen dadurch, dass man ein Zugpferd hat. Das bedeutet auch, dass die Politik sich damit auseinandersetzen und auch mal eine Lanze für die Finanzindustrie brechen muss. Wir sind zu 95 Prozent abhängig davon, dass ausländische Leute und Unternehmen in unserem Land investieren. Diese Entscheidungen werden im Ausland bewertet. Und wir sehen, dass diese Bewertungen zunehmend zu Ungunsten von Luxemburg ausfallen, aus sehr unterschiedlichen Gründen.