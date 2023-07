Die Büros von Manuel Cardoso stehen zum Verkauf

Share this with email

Seit einer guten Woche sind alle Augen auf das Bauunternehmen Manuel Cardoso gerichtet, dessen Insolvenz angekündigt wurde und das 120 Arbeitnehmer auf die Straße setzte. „Es gibt keine Möglichkeit, das Unternehmen zu retten. Es gibt viele Zahlungsrückstände. Die Regierung kann diesen Prozess nicht stoppen“, erklärte Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) am vergangenen Donnerstag und dämpfte damit die letzten verbliebenen Hoffnungen.

Und als ob man noch daran zweifeln müsste, versetzen zwei Immobilienanzeigen auf der Website athome.lu auch den letzten Optimisten den Todesstoß. Die Büros der Baufirma, die sich in der Rue Pierre Gansen in Niederkorn befinden, stehen nämlich seit kurzem zum Verkauf. Die Rede ist von zwei Büroflächen in den Gebäuden des Unternehmens, die separat zum Verkauf angeboten werden.

Sofort verfügbare Büroräume

Das erste, größere Büro erstreckt sich über eine Fläche von 289 Quadratmetern und wird zum Preis von 925.000 Euro verkauft. Das zweite bietet eine Fläche von 155 Quadratmetern und wird zum Preis von 620.000 Euro verkauft. In beiden Fällen weist der Immobilienmakler darauf hin, dass es eine „Möglichkeit der Aufteilung in mehrere Büros“ gibt und dass es möglich ist, Innen- und Außenparkplätze zu erwerben. Es geht also um eine Gesamtfläche von 444 Quadratmetern, die für etwas mehr als 1,5 Millionen Euro zum Verkauf angeboten wird.

Foto: Athome.lu

Ferner sind die Büros, die sich im ersten Stock befinden, „sofort“ verfügbar. Dies lässt zwangsläufig auf die „Dringlichkeit“ des Verkaufs schließen, da das Unternehmen Barmittel benötigt, um die Gehälter seiner Mitarbeiter zu bezahlen. Und was ihre neuen Arbeitsplätze betrifft, so haben die beiden Gewerkschaften OGBL und LCGB bereits angekündigt, dass sie zahlreiche Anrufe von anderen Unternehmen erhalten haben, die ihnen mitteilten, dass sie Leute zum Arbeiten brauchen.

Der Artikel ist im französischen Original zunächst auf virgule.lu erschienen