Der Staat will endlich mehr Kontrolle bei Firmenfusionen

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Wo immer sich große Firmen aus derselben Branche zusammenschließen, geht zwangsläufig Konkurrenz verloren. Und je weniger Akteure sich am Ende das Feld aufteilen, desto größer ist die Gefahr, dass es zu Preisabsprachen und damit auch höheren Preisen für die Kunden kommt. Um diesen und weiteren Problemen, die sich aus Firmenfusionen oder -übernahmen ergeben, entgegenzuwirken, liegt nun einen Gesetzentwurf zur Einführung eine Kontrollinstanz in das nationale Recht vor. Geplant ist dabei ein festgelegter Prüf-Mechanismus für Unternehmenszusammenschlüsse wie Fusionen, Übernahmen oder die Gründung bestimmter Gemeinschaftsunternehmen, die einen Bezug zu Luxemburg aufweisen.

Luxemburg ist letztes EU-Land ohne Kontrolle

Gemäß dem Gesetzentwurf, der auf der letzten Sitzung des Regierungsrats verabschiedet und am Dienstag von Wirtschaftsminister Franz Fayot vorgestellt wurde, sollen Unternehmen, die einen Zusammenschluss planen, dies zukünftig im Vorfeld anmelden. So ganz innovativ ist dieser Gesetzentwurf allerdings nicht. Er dient lediglich dazu, die Vorgehensweise in Luxemburg mit der Praxis der Europäischen Kommission und der anderen 26 Mitgliedstaaten in Einklang zu bringen. Das Großherzogtum ist nämlich das letzte europäische Land, das bislang noch nicht über ein eigenes nationales Fusionskontrollsystem verfügt.

Laut dem Gesetzentwurf soll die Wettbewerbsbehörde mit der Befugnis ausgestattet werden, geplante Unternehmenszusammenschlüsse, bei denen der in Luxemburg erzielte Umsatz der beteiligten Unternehmen bestimmte Schwellenwerte überschreitet, im Einzelfall zu prüfen. Demnach unterliegen zukünftig Vorhaben, bei denen der Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen in Luxemburg 60 Millionen Euro übersteigt, der Pflicht zur vorherigen Anmeldung und damit einer solchen Kontrolle. Gleiches gilt für Zusammenschlüsse, bei denen der Umsatz von mindestens zwei beteiligten Unternehmen in Luxemburg die 15-Millionen-Euro-Grenze überschreitet.

Laut Ministerium steht diese Schwelle im Einklang mit den Regelungen in anderen Mitgliedstaaten und sorgt gleichzeitig dafür, dass eine unnötige Belastung sowohl der Wettbewerbsbehörde als auch der Unternehmen vermieden wird.

Beherrschende Stellung auf dem Markt verhindern

Im Falle einer Übernahme etwa reicht das Unternehmen, das die Kontrolle über ein anderes Unternehmen erwerben will, eine Anmeldung ein, in der es die Wettbewerbsbehörde über die Transaktion und deren Hintergrund informiert. Die Wettbewerbsbehörde prüft dann, ob durch die Übernahme womöglich eine beherrschende Stellung auf einem Markt geschaffen wird, die den Wettbewerb gefährden würde. Erst nach der Zustimmung der Wettbewerbsbehörde, gegebenenfalls mit bestimmten Verpflichtungen oder Auflagen, ist die Zusammenführung der beteiligten Unternehmen gültig und kann vollzogen werden.

Das Ziel der Fusionskontrolle ist es, negative Auswirkungen auf den Wettbewerb zu verhindern. Darüber hinaus bietet sie laut Ministerium eine „Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit für die an dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen und ermöglicht es Dritten, ihre Ansichten bei der Prüfung des Falls durch die Wettbewerbsbehörde geltend zu machen“.