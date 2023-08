Das Neonlicht wird in der EU ausgeschaltet

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Um Verbraucher und Umwelt vor Quecksilber zu schützen, will die EU-Kommission die Verwendung des giftigen Schwermetalls in Europa weiter einschränken. Ab 2025 solle etwa Zahnamalgam, also quecksilberhaltige Zahnfüllungen, verboten werden, hieß es in einer Mitteilung der Brüsseler Behörde im Juli. Für Zahnamalgam werden laut dpa in der EU jährlich 40 Tonnen Quecksilber verwendet. Quecksilber ist hochgiftig. Beispielsweise durch das Einatmen von Quecksilberdämpfen können Gehirn, Lunge, Nieren und das Immunsystem dauerhaft geschädigt werden. In der Vergangenheit wurde das Schwermetall zum Beispiel in Batterien, Thermometern oder Leuchtstoffröhren verwendet. Letztere werden ab Freitag (25. August) verboten.

Genauer: die Ökodesign-Verordnung der EU, ergänzt durch die Richtlinie „Restriction of the use of Hazards Substances“ (RoHS) führt dazu, dass ab diesem Datum die weit verbreiteten Leuchtstoffröhren mit der Bezeichnung T5 und T8 nicht mehr produziert oder in die EU eingeführt werden dürfen. Sonderformen wie ringförmige Leuchtstoffröhren sind bereits vom Markt genommen worden.

„1857 vom Glasbläser Heinrich Geißer erfunden und ab den 1920er Jahren entscheidend weiterentwickelt“, erklärt Raoul Tholl, Diplom-Physiker und Professeur de Sciences im Lycée Classique Diekirch, „fand die Leuchtstoffröhre rasche Verbreitung in Industrie, Handel und öffentlichen Gebäuden und war dort jahrzehntelang wegen ihrer Langlebigkeit und Effizienz die erste Wahl für Allgemeinbeleuchtung.“

LED-Technik als Alternative

Das fälschlicherweise oft als „Neonröhre“ bezeichnete Leuchtmittel, so Tholl, enthalte vor allem Quecksilbergas, das durch die angelegte Betriebsspannung angeregt werde und hierdurch Licht im überwiegend ultravioletten Bereich erzeuge. „Eine Beschichtung der Röhre wandelt die UV-Strahlung dann in sichtbares Licht um“, sagt Tholl.

Der Umgang mit Leuchtstoffröhren ist daher nicht unproblematisch: Zerbricht eine solche Röhre, wird das enthaltene Quecksilber freigesetzt, was potenziell eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen kann. Ausgebrannte Leuchtstoffröhren sind daher Sondermüll und müssen entsprechend entsorgt werden. Die Verwendung von Quecksilber in elektronischen Geräten ist bereits seit vielen Jahren verboten.

Tholl erklärt: „Die in den letzten Jahren markant weiterentwickelte LED-Technik kommt ohne dieses giftige Gas aus, bietet oft eine bessere Farbwiedergabe und ist zudem noch effizienter. Eine lange Lebensdauer sowie das Verkraften einer hohen Anzahl an Schaltzyklen sind weitere Vorteile der LED’s.“

Nicht nur Vorteile

Der Abschied von der Leuchtstoffröhre scheint unter diesen Aspekten sinnvoll. Aber: „In der Praxis werden wirtschaftliche Gründe oftmals für den Austausch der kompletten Leuchte anstatt nur des Leuchtmittels sprechen“, meint Tholl, „insbesondere dann, wenn Umbauarbeiten innerhalb der Leuchte notwendig werden.“

Da Metalle wie Yttrium und Lutetium nur in wenigen Ländern, beispielsweise China, abgebaut werden, wird an der Entwicklung von LED-Lampen, die ohne Seltene Erden auskommen, geforscht. So arbeitet die Industrie auch an einer Beleuchtungstechnologie mit sogenannten OLEDs (organischen LEDs), die ganz ohne Seltene Erden auskommt.

Die Leuchtstoffröhre verschwindet aus Umweltschutzgründen vom Markt Ende 2021 hatte die Generaldirektion für Umwelt der Europäischen Kommission bekanntgegeben, dass der Verkauf von quecksilberhaltigen Lampen verboten wird. Virginijus Sinkevičius, EU-Kommissar für Umwelt, Ozeane und Fischerei, das Verbot werde dazu führen, dass „fast 3 Tonnen Quecksilber - eine der schädlichsten Chemikalien überhaupt - nicht mehr verwendet werden, und es werden schrittweise energieeffizientere, ungiftige Alternativen zu Milliarden von Lampen eingeführt.“ Rund 5.000 Millionen 2021 auf dem EU-Markt in Verkehr gebrachte Lampen - meist Kompakt- und lineare Leuchtstofflampen - enthalten etwa 2.800 Kilogramm Quecksilber. Leuchtstofflampen dürfen weiterhin genutzt werden und man wird sie vorerst auch noch kaufen können. Es ist ab 25. August aber verboten, die genannten Varianten neu auf den EU-Markt zu bringen. In der Konsequenz bedeutet das, dass nur noch Lagerbestände abverkauft werden und man sie dann in Europa nicht mehr erwerben kann. MeM

Auch in puncto Schadstoffe gebe es nicht nur Vorteile: Weiße LED werden in der Regel unter Verwendung sogenannter „Seltener Erden“ hergestellt, die fernab des europäischen Kontinents unter dem Einsatz großer Mengen an umweltschädlichen Stoffen aus dem Boden gewaschen werden. Hinzu komme die Tatsache, dass viele der neuen LED-Leuchten keine austauschbaren Leuchtmittel besitzen. „Wurde früher nur das defekte Leuchtmittel getauscht, wird nun die gesamte Leuchte zu Elektroschrott.“

Tholl fragt sich deshalb, ob das Verbot in der Summe die gepriesene Energieersparnis bringt. „Wünschenswert wäre im Zuge dieser EU-Verordnung die Bedingung einer generellen Austauschmöglichkeit des Leuchtmittels gewesen, sowie die Normierung der LED-Module und der notwendigen Vorschaltgeräte“, sagt er. Nicht alles, was auf dem Papier als energieeffizient und umweltfreundlich erscheine, sei es letztendlich auch in der Praxis.