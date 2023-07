Das bröckelnde Imperium des Söldnerbosses

Share this with email

Am 24. Juni entdeckten Petersburger Kriminalbeamte einen Gasel-Kleintransporter voller Pappkartons mit 5.000-Rubelscheinen im Hinterhof des Hotels Dworjez Tressini, insgesamt vier Milliarden Rubel. Wenig später stellte man auf einem anderen Hotel-Parkplatz einen Kleinbus sicher, in dem sechs Milliarden Rubel verstaut waren. Geldscheine im Gesamtwert von umgerechnet gut 100 Millionen Euro.

Noch am gleichen Tag meldete sich der Besitzer: Jegwenij Prigoschin, Söldnerführer, er veranstaltete an diesem Tag einen Putschversuch. Und er erklärte auf Telegram, mit diesem Geld bezahle er die Gehälter seiner Krieger, aber auch die Prämien für die Hinterbliebenen seiner Gefallenen.

Jewgeni Prigoschin auf einem Friedhof für Gefallene der Söldnergruppe Wagner im Süden Russlands. Foto: AFP

Wenige Stunden später brach Prigoschin seinen Putsch ab, noch am selben Tag wurden auch seine Petersburger Büros durchsucht, dort beschlagnahmte man Goldbarren und hunderttausende Dollar. Ein Tag, der für Prigoschin auch wirtschaftlich den Anfang vom Ende zu bedeuten schien.

„Teuerste Moskaureise in der Geschichte“

Laut Washington Post und Wall Street Journal hat der Kreml schon beschlossen, das Firmenimperium des offiziell nach Belarus emigrierten Rebellen unter Kontrolle zu nehmen. „Prigoschin hat die teuerste Moskaureise in der russischen Geschichte gemacht“, spottet der oppositionelle Telegramkanal SerpomPo über den unvollendeten Marsch der Wagnersöldner auf Moskau.

Prigoschins Geschäftsmodell ruhte auf den Pfeilern Propaganda, Proviant und Privatarmee. Sie bestanden aus seiner Mediengruppe „Patriot“ und seiner Catering-Firma Konkord, die außer vielen Behörden vor allem die Armee mit Lebensmitteln belieferte. Und aus seiner „Privaten Kriegsgesellschaft (russisch kurz TschWK) Wagner“ mit zehntausenden Soldaten, vor allem in der Ukraine, aber auch in Syrien, Libyen und Afrika im Einsatz.

Die ersten Webseiten Prigoschins machten am Putschtag dicht, vergangenen Freitag schloss auch sein publizistisches Flaggschiff, die Agentur RIA FAN. Prigoschin besaß hunderte Portale und Redaktionen, darunter die „Fabrik der Trolle“, die mit Online-Propaganda das westliche Ausland bearbeitete. Nach Angaben der Agentur RBK besaß sein Mediengeschwader 2018 ein 36 Millionen-Publikum.

Sinkende Leserzahlen

Laut dem Wirtschaftsportal The Bell hat Prigoschin vergangene Woche beschlossen, sein Mediengeschwader nicht an kremlnahe Konkurrenten zu verkaufen, sondern selbst aufzulösen. Allerdings ist unbekannt, wieviel diese Aktiva wirklich wert gewesen sind, ihr Wirkungskreis schrumpft offenbar.

Nach Angaben des Portals Similarweb fiel die Leserzahl von RIA FAN zwischen Januar und April von 12,4 auf 6,9 Millionen. Prigoschin selbst nutzt nur wenige Telegramkanäle, um sich selbst erfolgreich zu profilieren. Sie arbeiten weiter.

Das Schicksal seiner Cateringfirma Konkord ist noch nicht geklärt. Laut dem Telegramkanal „Ostoroschno, Nowosti“ hat das Verteidigungsministerium die Zusammenarbeit mit Konkord gekündigt, die Mitarbeiter sollen schon vergangenen Samstag entlassen worden sein. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Was passiert mit der Söldnertruppe?

Auch die TschWK Wagner muß erst noch begraben werden. Ein Teil ihrer Kämpfer soll als Vertragssoldaten künftig in der regulären Armee dienen. Aber es ist unklar, ob das auch für die Söldner gilt, die in Afrika Gold- oder Diamantminen bewachen.

Der staatliche TV-Starmoderator Jewgenij Kiseljow behauptet, Prigoschins Wagner-Gruppe hätte insgesamt 858 Milliarden Rubel (9,6 Milliarden Dollar) erhalten, Konkord weitere 845 Milliarden Rubel (9,5 Milliarden Dollar). Enorme Summen, ihr Wegfall bedeutete für den Geschäftsmann Prigoschin wirklich einen Absturz.

Aber noch ist dieser nicht amtlich. Prigoschin selbst kündigte am Montag in einem Telegram-Video an, seine Söldner würden bald „die nächsten Siege an der Front“ feiern. Immer wieder gibt es Meldungen, der belarussische Exilant sei tatsächlich in Petersburg und in Moskau unterwegs, führe Verhandlungen.

Jetzt wird heftig zwischen Prigoschin und dem Kreml gefeilscht. Politologe Igor Ejdman

Zeltstädte in Belarus

„Ich denke, jetzt wird heftig zwischen Prigoschin und dem Kreml gefeilscht“, sagt der Exilpolitologe Igor Ejdman. „Und die Staatsmacht scheint Eingeständnisse zu machen.“ Das erkläre sich einerseits durch die „Kriegswichtigkeit“ seiner TschWK in der Ukraine, andererseits dadurch, dass viele hohe Beamte mit ihm sehr lange beste Geschäfte gemacht hätten. Und dass sie deshalb auch erpressbar seien.

Der Wagner nahe Telegramkanal Grey Zone veröffentlichte Anfang der Woche Fotos einer im Bau befindliche Zeltstadt nahe des belarussischen Dorfes Ossipowitschi. Dort werde eines von drei Lagern der TschWK errichtet.

Das lässt vermuten, dass Tausende Söldner Prigoschin nach Belarus gefolgt sind und auf seine Kommandos warten. Es spricht auch dafür, dass Prigoschin weiter mit den Milliardensummen rechnet, die er braucht, um diese Krieger zu finanzieren.

Und wie das Portal fontanka.ru berichtet, haben die Ermittlungsbehörden Prigoschin die zehn Milliarden Rubel Bargeld, die am Putsch-Samstag in Sankt Petersburg beschlagnahmt worden waren, wieder ausgehändigt. Prigoschins Fahrer soll sie mit einer persönlichen Vollmacht abgeholt haben. Wie er die Geldnoten, die laut fontanka.ru mehrere Tonnen wogen, weggeschafft hat, ist unklar. Aber noch ist der Unternehmer Prigoschin nicht pleite.