„Das Baugewerbe steht vor einer historischen Krise“

„Obwohl es Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen gibt, wird deutlich, dass sich die Wohnungskrise nun auch auf die Unternehmen auswirkt“, erklärt die Handwerkskammer am Mittwoch.

Um der Krise in der Baubranche entgegenzuwirken, hat die Regierung im Juni einen Plan mit 13 Maßnahmen im Wert von 150 Millionen Euro präsentiert. „Lobenswert, aber nicht präzise genug“, so die Handwerkskammer, „und bei Weitem nicht ausreichend, um den Rückgang der privaten Investitionen zu kompensieren.“

Eine wesentliche Schwäche des auf den Tisch gelegten Pakets sei das Fehlen einer „Roadmap“, die ein konsequentes ministerielles Follow-up jeder Maßnahme impliziert. Es fehle eine allgemeine Koordination bei der Umsetzung.

Die Aktivität im Handwerk ist seit dem 2. Quartal 2022 stark gesunken, und die Unternehmer erwarten im 3. Quartal einen weiteren Rückgang. Die Verkäufe von Neubauwohnungen gingen im Jahresvergleich im ersten Quartal 2023 um 72 Prozent zurück, in Geldwert ausgedrückt: Das Finanzvolumen sank von 1,249 Milliarden im vierten Quartal 2021 auf 550 Millionen im ersten Quartal 2023.

Betriebe mit geringem Auftragsbestand gefährdet

Die Zahl der Baugenehmigungen hätte damit den niedrigsten Stand seit 1987 erreicht. Laut Schätzung der Handwerkskammer werden in diesem Jahr dadurch 1.500 Wohnungen weniger gebaut als letztes Jahr. Ihr zufolge wären dadurch „etwa 4.600 Arbeitsplätze im Baugewerbe gefährdet“. Zudem bedeutet es laut Handwerkskammer für den Staat einen Rückgang an Steuereinnahmen aus Eintragungsgebühren von 60 Millionen Euro und an Mehrwertsteuer von etwa 132 Millionen Euro.

„Viele glauben, dass die Baubranche in den letzten Jahren hohe Gewinnspannen erzielt hat“, erklärt die Handwerkskammer, „doch die Realität zeigt ein viel nüchterneres Bild.“ Es müsse zwischen Bauträger und Bauunternehmen unterschieden werden: während im Zeitraum 2015 bis 2020 die durchschnittliche Bruttomarge der Bauträger 15,4 Prozent betragen habe, habe die Bruttomarge im Wohn- und Nichtwohngebäudesektor mit 4,8 Prozent deutlich niedriger gelegen.

Dies zeige, dass viele Bauunternehmen nicht über die finanziellen Mittel verfügten, um ihre Belegschaft nach einem deutlichen Rückgang der Nachfrage langfristig zu halten. Insbesondere Unternehmen mit einem Auftragsbestand von weniger als drei Monaten seien gefährdet.