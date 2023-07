Das Autodach der Zukunft wird in Grevenmacher gebaut

Share this with email

Der Name Webasto sagt den meisten im ersten Moment wohl nicht viel. Aber bei denjenigen, die ein Auto der gehobenen Preisklasse fahren, stehen die Chancen ziemlich gut, dass das Dach ihres Fahrzeugs von dem deutschen Automobilzulieferer stammt.

Seit August letzten Jahres ist der Konzern aus dem bayrischen Stockdorf auch in Luxemburg vertreten. Denn im vergangenen Sommer übernahm Webasto das frühere Carlex-Werk in Grevenmacher mit seinen etwa 500 Mitarbeitern.

Fokus auf „intelligentes“ Glas

Die Luxemburger Niederlassung nimmt gleich eine Schlüsselrolle in einem Bereich ein, in dem der Zulieferbetrieb in den kommenden Jahren vor allem wachsen will: bei Panoramadächern in Fahrzeugen. Der Trend gehe seit Jahren, gerade im höherpreisigen Segment, dahin, dass in Autodächern immer größere Glasflächen verbaut werden, erklärt Axel Berning, der Managing Director von Webasto Luxemburg. „Es gibt Hersteller, die ganze Fahrzeuglinien standardmäßig auf solche Panoramadächer umstellen“, sagt er.

Hier kommt nun eine Kernkompetenz des Luxemburger Werkes zum Tragen, das Entwickeln und die Produktion von „intelligentem“ Glas, in das bestimmte Funktionen verbaut sind. Zum Beispiel kann der Fahrer mithilfe der Technologie steuern, wie viel Sonnenlicht durch die Scheibe in den Fahrzeuginnenraum gelangt.

Axel Berning ist seit September letzten Jahres der Managing Director von Webasto Luxemburg. Foto: Fotos: Webasto

Auf Knopfdruck kann das Glas transparent oder undurchsichtig werden. Das funktioniert dadurch, dass in eine Schicht des Glases Flüssigkristalle, wie sie in Bildschirmen zum Einsatz kommen, eingebracht werden. Im Normalzustand sind die Kristalle ungeordnet, legt man aber elektrische Spannung an, richten sich die Moleküle einheitlich aus und das Glas wird transparent.

Mehr Spielraum bei E-Autos

Diese Technologien bieten den Autoherstellern zusätzliche Möglichkeiten, die Temperatur und die Lichteinstrahlung zu regeln. Zudem ermöglichen sie den Fahrzeugdesignern mehr Spielraum, erklärt Berning. „Mit dem Hightech-Glas benötigen Sie kein Rollo-System. Das spart Platz“, sagt er. Das sei vor allem bei Elektroautos relevant, wo die Batterie normalerweise im Fahrzeugboden verbaut wird. „Dadurch kommen Sie mit dem Auto insgesamt höher raus. Das gefällt den Designern aber überhaupt nicht, weil sie lieber eine flache Form haben“, so Berning. Das könne man mithilfe der flachen Glasdächer aus Grevenmacher kompensieren.

Das funktionale Glas ermöglicht auch zusätzliche Designelemente wie das Einblenden von geometrischen Mustern in wählbaren Farben auf die Panoramascheibe, um ein bestimmtes Ambiente zu erzeugen. Das wird erreicht durch einen transparenten Druck, der bei Tag nahezu unsichtbar ist. Technisch ist es sogar möglich, das Muster zu individualisieren – dass man sich zum Beispiel das Logo der eigenen Firma oder das Familienwappen für das Fahrzeug aussucht. Das sei aber so aufwendig, dass es nur im Hochpreissegment eine realistische Option sei, sagt Berning.

Die einzelnen Segmente des Fahrzeugdaches können unabhängig voneinander geschaltet werden. So ist denkbar, dass nur der hintere Teil der Scheibe dunkel ist, weil zum Beispiel die Kinder schlafen oder nur der vordere Teil, damit der Fahrer nicht abgelenkt wird.

Die Technologie ermöglicht es, Muster im Fahrzeugdach zu integrieren. Foto: Webasto

Solarzellen im Autodach

Eine weitere Anwendung dürfte mit zunehmender Elektrifizierung des Straßenverkehres an Bedeutung gewinnen. Webasto kann nämlich eine weitere Schicht ins Glasdach verbauen, in die Solarzellen eingebracht werden. Theoretisch sei denkbar, dass man damit die Reichweite eines E-Autos um 5.000 bis 7.000 Kilometern im Jahr erhöhen könnte, sagt Berning. Ein amerikanischer SUV-Hersteller hat bereits ein Modell auf den Markt gebracht, das mit der Technologie bis zu zusätzliche 3.000 Kilometer durch reine Sonneneinstrahlung gewinnt, sagt der Ingenieur. „Die Technologie bietet automatisch Sonnenschutz, weil die Solarzellen auch die UV-Strahlung draußen halten“, sagt er.

Der Automobilzulieferer zielt vor allem auf das Top-Segment der Autobauer, die Verwendung für das teurere Hightech-Glas haben. „Wir sind von der Menge her nicht der Glasanbieter Nummer 1. Eine normale Frontscheibe herzustellen, das können sehr viele auf der Welt“, sagt Berning. „Wir differenzieren uns durch die Innovation und die Beherrschung der Prozesstechnologie, die notwendig ist, um solche Gläser herzustellen.“

Aus Ingenieurssicht ist die wichtigste Herausforderung, das funktionelle Glas in die Form zu bringen, die im Automobilbau benötigt wird. „Laminiertes und beschichtetes Glas wird vornehmlich für den Flachglasbereich entwickelt“, so Berning. 90 Prozent des Volumens gingen in die Gebäudearchitektur. „Unsere Expertise ist es, das Glas in die Fahrzeugform zu wölben (…) und dann diese funktionalen Layer dazwischen zu bringen“, so der Manager. Ein wichtiger Teil der Produktion des Hightech-Glases muss im Reinraum stattfinden. „Wenn Sie die kleinste Verunreinigung drin haben, wirkt sich das sofort auf die Funktion und die Optik aus“, sagt er.

Die Produktion in Grevenmacher wird bis Ende kommenden Jahres erweitert. Foto: Webasto

Weil immer mehr Technologie in die Glasscheiben verbaut wird, hat sich auch das Anforderungsprofil an die Beschäftigten in den letzten Jahren enorm verändert, sagt Berning. „Bei uns sind zunehmend Mechatroniker gefragt. Da wir Coatings verarbeiten, brauchen wir auch Keramikexperten oder Werkstoffspezialisten, die sich mit hauchdünnen Beschichtungen im Nanobereich auskennen – wie sie reagieren, wenn sie im Ofen erhitzt und gebogen werden. Damit die Beschichtungen dennoch später ihre Funktion erfüllen, benötigen wir entsprechende Experten“, sagt er.

Um in Grevenmacher auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben, baut Webasto gerade eine neue Produktionslinie. Insgesamt soll die Werksfläche um etwa 13.000 Quadratmeter erweitert werden, um die Kapazitäten auszubauen und die Effizienz zu erhöhen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2024 geplant. Im Rahmen des Ausbaus sollen 60 Mitarbeiter hinzukommen.