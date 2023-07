Chinas Wachstum enttäuscht - Rufe nach staatlicher Unterstützung

Share this with email

Chinas Wirtschaftswachstum blieb im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Besorgniserregende Anzeichen für eine Verlangsamung der Verbraucherausgaben und anhaltende Probleme auf dem Immobilienmarkt haben zu Forderungen an Peking geführt, mehr zu tun, um den Aufschwung zu unterstützen.

Weitere Zinssenkungen gerechtfertigt

Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im zweiten Quartal um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus den am Montag veröffentlichten Daten des Nationalen Statistikamtes hervorgeht. Damit blieb es hinter der Median-Prognose von 7,1 Prozent zurück, die von Bloomberg befragte Ökonomen abgegeben hatten.

Die monatlichen Indikatoren für Juni zeigten ein gemischtes Bild, mit einem deutlichen Rückgang des Wachstums der Einzelhandelsumsätze und einer Abschwächung auf dem Immobilienmarkt, während sich die Industrieproduktion verbesserte.

„Es handelt sich um eine konsumbedingte Verlangsamung, die eine Unterstützung auf der Nachfrageseite erfordert“, sagte Hao Zhou, Chefökonom bei Guotai Junan Hong Kong Ltd. „Wir glauben, dass weitere Zinssenkungen mehr oder weniger gerechtfertigt sind.“

Weniger Konsum, mehr Produktion

Peking hat sich für dieses Jahr ein moderates BIP-Wachstumsziel von rund fünf Prozent gesetzt, sieht sich aber mit einer Flut von wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert, darunter die drohende Deflation, sinkende Exporte und ein kriselnder Immobiliensektor. Die People’s Bank of China, die ihren Leitzins im Juni gesenkt hatte, verzichtete am Montag auf eine Lockerung der Geldpolitik. Viele Analysten erwarten in den kommenden Monaten einen solchen Schritt.

Das NBS erklärte, dass sich die Wirtschaft zwar erholt habe, die globale politische und wirtschaftliche Situation jedoch kompliziert sei und die Erholung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft „noch nicht auf einem soliden Fundament“ stehe.

Der Anstieg der Industrieproduktion deutet laut Bloomberg-Experten auf eine gewisse Stabilisierung des verarbeitenden Gewerbes hin, was ein Zeichen dafür ist, dass sich der Wachstumsmotor der Wirtschaft vom Konsum auf die Produktion verlagert. Die schwächelnde Inlands- und Auslandsnachfrage stellt jedoch ein Hindernis für die Fortsetzung der Erholung dar. Die schwachen Daten sprechen für eine stärkere wirtschaftspolitische Unterstützung.