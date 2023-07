Chinas Aufschwung stottert

Share this with email

Die Erholung in China wird durch „neue Schwierigkeiten“ behindert, wie die chinesische Führung am Montag in Peking zugab. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat mit einem langsameren Wachstum und einer Rekordarbeitslosigkeit unter jungen Menschen zu kämpfen. China hatte am Montag eine Wachstumszahl für das zweite Quartal (+6,3 Prozent im Jahresvergleich) bekannt gegeben, die weit unter den Erwartungen der Analysten lag.



Dieses Tempo, um das China in den meisten großen Volkswirtschaften beneidet werden würde, ist jedoch trügerisch, da der Vergleich mit demselben Zeitraum ein Jahr zuvor erfolgt. Im zweiten Quartal 2022 wurde das Wachstum durch die Abkapselung der Wirtschaftsmetropole Shanghai stark beeinträchtigt.



Im Quartalsvergleich, der eine realistischere Vergleichsbasis darstellt, stieg das Wachstum des asiatischen Riesen im Zeitraum April-Juni nur um 0,8 Prozent und wurde durch einen schwachen Konsum, einen krisengeschüttelten Immobiliensektor und das Gespenst der Deflation geschwächt. Im vergangenen Monat erreichte die Arbeitslosenquote bei den 16- bis 24-Jährigen in China einen neuen Rekordwert von 21,3 Prozent, laut offiziellen Zahlen, die nur die Situation in den Großstädten berücksichtigen.



Um die Wirtschaft anzukurbeln, hat China in den letzten Tagen zahlreiche Ankündigungen gemacht und seine Unterstützung für den Privatsektor, der bei weitem die meisten Arbeitsplätze im Land schafft, bekundet. Am Freitag wurden Anreize für den Kauf von Neufahrzeugen bekannt gegeben. Der Automobilsektor, der in China ein Heer von Angestellten und Zulieferern am Leben erhält, war 2021 einer der Motoren der wirtschaftlichen Erholung nach der ersten Covid-19-Epidemiewelle gewesen. Darüber hinaus wurden weitere Maßnahmen angekündigt, um den Kauf von Elektronikprodukten, bei denen China einer der größten Hersteller ist, zu fördern oder private Investitionen anzuziehen.

Der Immobiliensektor, eine der Säulen des chinesischen Wachstums, wird durch eine Vertrauenskrise behindert, die die Chinesen vom Kauf von Immobilien abhält, während viele Bauunternehmer in einer prekären finanziellen Lage sind. Die Preise im Immobiliensektor sind in den letzten Jahrzehnten in die Höhe geschnellt, doch die Verschuldung der Bauträger hat ein solches Ausmaß erreicht, dass die Behörden beschlossen haben, dem ab 2020 einen Riegel vorzuschieben.

China als Risiko für das globale Wachstum

„Mittlerweile hält Ernüchterung Einzug“, kommentiert die Luxemburger Fondsgesellschaft Moventum. „Binnenprobleme treffen auf wachsenden Widerstand gegen das Geschäftsmodell der Volksrepublik“, sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM.

Mittlerweile wird China als zunehmendes Risiko für das globale Wachstum betrachtet. „Dabei treffen zwei starke Strömungen aufeinander“, sagt Gerlinger. „So wird die starke Abhängigkeit vieler Staaten von chinesischen Waren und Rohstoffen mittlerweile aktiv verringert.“ Das sorgt für mehr Wettbewerb und zunächst einmal für weniger Aufträge für chinesische Firmen.

Löhne wie Ersparnisse fließen mehr in den Ausgleich von Verlusten als in den Konsum. Carsten Gerlinger Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM

Auf der anderen Seite schaffte es die chinesische Führung bislang nicht, die Binnenkonjunktur wieder in Schwung zu bringen. Das liegt vor allem daran, dass nicht ausreichend Jobs für die Zahl der Einwohner verfügbar ist. „Viele Privathaushalte haben weiterhin hohe Kredite zu bedienen“, so Gerlinger. „Löhne wie Ersparnisse fließen mehr in den Ausgleich von Verlusten als in den Konsum.“

„Trotzdem zeigt China noch immer ein Wirtschaftswachstum, das höher ausfällt als in den meisten Industrienationen. Und ohne China geht es auch nicht, viele Träume von Autarkie werden auch Träume bleiben.“