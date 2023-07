BSH Hausgeräte schließt Luxemburger Vertriebsgesellschaft

Um die Kosten in seinen Unternehmen bei sinkenden Ergebnissen zu senken, verkündete BSH Hausgeräte am Montag, dass man die Aktivitäten der lokalen Vertriebsgesellschaft in Luxemburg endgültig einstellen wolle. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die die Gewerkschaft OGBL am Dienstag verschickte.

"Nach umfassender Prüfung hat die BSH Hausgeräte GmbH entschieden, ihre Handelskunden im luxemburgischen Markt zukünftig mit einem Vertriebsmodell von Deutschland aus zu bedienen. Die lokale Vertriebsgesellschaft in Luxemburg wird geschlossen", bestätigt das Unternehmen in einer Stellungnahme. "Der luxemburgische Markt bleibt ein wichtiger Bestandteil der BSH Strategie in Europa. Die Gerätesortimente der Marken Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau werden weiter in Luxemburg verkauft."

„BSH Luxembourg SA ist ein Unternehmen, das sich im Laufe der Zeit als zukunftsfähig erwiesen hat und zudem über einen sehr guten Tarifvertrag verfügt“, schreibt die Gewerkschaft. „In den letzten Jahren konnte das Unternehmen in Luxemburg sehr gute Zahlen verbuchen und während der Covid-Pandemie sogar Rekordergebnisse erzielen. Umso überraschender ist die Entscheidung des Konzerns, seine Luxemburger Tochtergesellschaft endgültig zu schließen.“

Treffen mit der Gewerkschaft

Der Zeitpunkt der Geschäftseinstellung stehe derzeit noch nicht fest. Ein erstes Treffen zwischen der Geschäftsleitung, der Personalvertretung und dem OGBL werde am Mittwoch stattfinden. „Die Verhandlung eines Sozialplans ist unumgänglich“, so die Gewerkschaft. Von der Schließung seien rund 45 Mitarbeiter betroffen, schreibt das Unternehmen. "Selbstverständlich sind unmittelbar Gespräche über eine sozialverträgliche Lösung aufgenommen worden."

Man werde alles, um möglichst viele Arbeitsplätze zu retten und den von den Entlassungen betroffenen Mitarbeitern beste Austrittsbedingungen zu garantieren, so der OGBL.

Korrektur: In einer früheren Version des Artikels wurde BSH Hausgeräte der Siemens-Gruppe zugeordnet. Tatsächlich gehört BSH, die zunächst als Gemeinschaftsunternehmen der Robert Bosch GmbH und der Siemens AG gegründet wurde, gehört seit 2015 zu 100 Prozent zur Bosch-Gruppe.