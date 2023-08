Boeing stößt auf weitere Mängel bei der 737 Max

Share this with email

Der US-Flugzeugbauer Boeing muss sich bei seinem meistgefragten Modell 737 Max mit weiteren Produktionsfehlern herumschlagen. So soll Boeings größter Zulieferer Spirit Aerosystems unsachgemäß Löcher in ein Bauteil gebohrt haben, das für die Aufrechterhaltung des Luftdrucks in der Kabine wichtig ist. „Bei Werksinspektionen haben wir im hinteren Druckschott bestimmter 737-Flugzeuge Befestigungslöcher festgestellt, die nicht unseren Spezifikationen entsprachen“, teilte Boeing per E-Mail mit.

Auslieferung könnte sich weiter verzögern

Aus Sicht der US-Luftfahrtbehörde FAA stellt das neue Problem an den Maschinen kein Sicherheitsrisiko dar. Das hintere Druckschott befindet sich am Ende des Flugzeugrumpfs und schließt den Kabinenraum nach hinten ab. Für Passagiere ist es nicht zu sehen, da sich davor in der Regel die Bordküche und die Toiletten befinden.

Nun könnten Boeings Auslieferungspläne für den Mittelstreckenjet erneut in Gefahr geraten. Schon im April hatte Boeing wegen Fertigungsmängeln bei Spirit die Auslieferung der 737-Reihe zeitweise aussetzen müssen. Der Hersteller prüft, ob er sein bisheriges Ziel noch erreichen kann, in diesem Jahr 400 bis 450 Maschinen der 737-Familie an seine Kunden zu übergeben.

Luxair hat vier Maschinen bestellt

Zur Kundschaft des US-Flugzeugbauers gehört auch Luxair. Das Unternehmen hat im Frühjahr vier Exemplare der 737 Max 8 (737-8) bestellt und zudem zwei weitere Flugzeuge des Typs gemietet, die bereits seit Juli im Einsatz sind. Darüber hinaus wurden vor wenigen Monaten auch vier Exemplare der etwas kleineren Boeing 737 Max 7 (737-7) bestellt. Mit der Entscheidung, vier Flugzeuge des Typs zu kaufen, wird Luxair laut Boeing zum europäischen Erstkunden für dieses Flugzeug. Bislang wartet der Hersteller aber noch auf die Zertifizierung der 737-7, die ursprünglich als modernisierte Variante der 737-700 vorgesehen war, dann aber aufgrund von Kundenwünschen etwas größer gebaut wurde.

Die 737 Max genießt trotz ihrer Effizienz und Beleibtheit bei Airlines allerdings nicht den besten Ruf. Bekannt wurde das Modell nämlich hauptsächlich dadurch, dass im Oktober 2018 und nur wenige Monate später, im März 2019, zwei brandneue Maschinen unter nahezu gleichen Umständen kurz nach dem Start abstürzten und insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen.

Als Reaktion auf den zweiten Absturz in Folge wurden alle Maschinen vom Typ 737 Max mit einem weltweiten Flugverbot belegt. Es dauerte fast zwei Jahre, bis die von Boeing überarbeiteten Maschinen wieder im Linienverkehr starten durften.

