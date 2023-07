Baupreise steigen weiter - aber langsamer

Share this with email

Zwischen Oktober 2022 und April 2023 sind die Baupreise in Luxemburg um 5,2 Prozent gestiegen, was eine weitere Verlangsamung im Vergleich zum vorherigen Halbjahr bedeutet (plus 6,8 Prozent). Über ein Jahr betrachtet verteuerten sich die Preise im Wohnungsbau damit um 12,3 Prozent, wie Statec am Donnerstag mitteilt. Damit sind die Kosten zwar weiterhin gestiegen, doch zum ersten Mal seit April 2021 hat sich diese Steigerung wieder verlangsamt. Sie bleibt aber dennoch auf einem sehr hohen Niveau. Laut Statec spiegelt diese Entwicklung auch den Trend bei der Inflation wider.

Wenig Kostensteigerung bei Erdarbeiten

Das Bauhauptgewerbe, das Gewerk mit der höchsten Gewichtung bei der Kostenentwicklung, weist einen halbjährlichen Anstieg von 4,8 Prozent aus. Der konsequente Preisanstieg bei Zement und den entsprechenden Rohstoffen hat sich auch auf die Preise für Maurerarbeiten ausgewirkt, die um fünf Prozent gestiegen sind. Die Entwicklung bei anderen Baumaterialien, insbesondere der Rückgang bei Eisenbewehrungen, konnte die Preise für Baumaterialien in den letzten Monaten etwas abschwächen.

Infolge des Rückgangs der Dieselpreise gehören Erdarbeiten mit einer Steigerung von 3,7 Prozent zu den Leistungen, deren Preise sich in einem Halbjahr am wenigsten veränderten. Die Preise für Dacharbeiten (plus 4,6 Prozent) stiegen erneut langsamer als der Gesamtindex (plus 5,2 Prozent). Dachdeckerarbeiten sind das einzige Gewerk, dessen Preise sich im Vergleich über zwölf Monate um weniger als zehn Prozent verändert haben. Allerdings wurden die Kosten für diese Arbeiten bereits in den Jahren 2020 und 2021 durch den rasanten Anstieg der Holzpreise nach oben gedrückt. Sie waren also bereits Anfang 2022 auf einem sehr hohen Niveau.

Generell lag die Kostensteigerung im Halbjahr zwischen Oktober und April in den unterschiedlichen Sparten des Handwerks zwischen 3,6 Prozent (Heizung/Lüftung) und 8,3 Prozent (Marmorarbeiten).