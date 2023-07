Bankkunden gehen verstärkt auf Nummer sicher

Share this with email

Durch die steigenden Zinsen spüren die Banken einen Rückgang bei der Vergabe von Krediten, insbesondere von Privatkunden. „Es ist ganz klar, dass vor dem Hintergrund der Unsicherheiten und angesichts der steigenden Zinsen viele Haushalte ihre Investitionsvorhaben aufschieben. Wir befinden uns also auf einem Markt, auf dem es weniger Nachfrage gibt“, so Claude Hirtzig, stellvertretender Vorsitzender der Abteilung für das Privatkundengeschäft der Spuerkeess, anlässlich einer Veranstaltung der Bankenvereinigung ABBL, bei welcher die Ergebnisse einer aktuellen Studie aus dem Privatkundengeschäft der Banken vorgestellt werden.

Kunden scheitern an Hürden für Kreditvergabe

Die Kreditnachfrage ging demnach im ersten Quartal 2023 deutlich zurück. Gegenüber dem ersten Quartal 2022 wurden 26 Prozent weniger Kredite vergeben. Folglich ist auch das Kreditvolumen gesunken - und das sogar um 38 Prozent. „Jeder Banker will einen Kredit vergeben. Aber kein Banker will seinen Kunden in eine Situation bringen, in der er ihn nicht zurückzahlen kann“, sagt Michael Burch, Vorstandsmitglied der ABBL und Geschäftsführer von ING Luxembourg.

„Wir müssen jedoch auch feststellen, dass wir auf Fälle stoßen, in denen Kunden nicht die gesetzlichen Kriterien erfüllen, die Banken für die Vergabe von Krediten erfüllen müssen“, so Hirtzig, der in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass der Ausschuss für Systemrisiken die Bankenaufsicht (CSSF) 2020 aufgefordert habe, Obergrenzen für das Verhältnis zwischen Krediten und Wertpapieren einzuführen. So seien für bestimmte Arten von Hypothekenkrediten Mindestanforderungen an die Eigenkapitalausstattung festgelegt worden, erklärt der Banker. Und das habe dann dazu geführt, dass aufgrund des Anstiegs der Zinssätze und der daraus resultierenden Erhöhung der monatlichen Kreditraten die Kriterien für die Rückzahlungsfähigkeit oft nicht mehr erfüllt würden.

Festgeldkonten steigen um 300 Prozent

Verantwortlich für die Entwicklung ist vor allem der Krieg in der Ukraine, der zu erheblichen geopolitischen Spannungen geführt und den Druck auf die Lieferketten erhöht hatte. Um die daraus resultierende Inflation einzudämmen, hatte die Europäische Zentralbank (EZB) deshalb die Zinssätze in mehreren aufeinanderfolgenden Schritten stark und schnell erhöht. „Es sei daran erinnert, dass es nicht die Banken waren, die die Zinserhöhungen beschlossen haben. Sie geben lediglich den Leitzins der EZB weiter“, so Burch.

Generell ist festzustellen, dass die Kunden vor Ort sehr konservativ bleiben. Claude Hirtzig Spuerkeess

Während das Kreditgeschäft also spürbar nachgelassen hat, ist das Interesse der Kunden an risikoarmen Festgeldkonten so hoch wie schon lange nicht mehr. Hier verzeichneten die Banken gegenüber Anfang 2022 einen Anstieg um rund 300 Prozent. „Generell ist festzustellen, dass die Kunden vor Ort sehr konservativ bleiben, da Girokonten, Sparkonten und Terminkonten immer noch 86 Prozent der Einlagen ausmachen“, erklärt dazu Hirtzig.

„Diese Situation steht im Gegensatz zum Verhalten der Sparer in anderen Ländern, wo die Kunden ihr Kapital stärker investieren“, ergänzt Burch. Das wiederum werfe Fragen auf, da die europäischen Unternehmen erhebliche Investitionen tätigen müssten, um ihre digitale und nachhaltige Transformation erfolgreich zu gestalten, während zudem eine Stärkung der strategischen Autonomie Europas angestrebt werde, erklärt der ING-CEO. „Die luxemburgische Wirtschaft, wie auch die europäische Wirtschaft, wird also weiterhin in erster Linie durch Kredite und nicht durch Investitionen finanziert.“

Luxemburger bevorzugen Kartenzahlung

Ungeachtet dessen setzt sich der Trend zur Nutzung digitaler Lösungen fort. „Covid hat die Digitalisierung der Bankdienstleistungen und insbesondere des Zahlungsverkehrs beschleunigt. In vielen Bereichen liegt Luxemburg sogar im europäischen Spitzenfeld, wenn es um neue Verhaltensweisen oder die Akzeptanz innovativer Lösungen geht“, betont Ananda Kautz, Head of Payments, Innovation and Digital bei der ABBL.

Covid hat die Digitalisierung der Bankdienstleistungen und insbesondere des Zahlungsverkehrs beschleunigt. Ananda Kautz ABBL

So stellt die ABBL fest, dass die Anzahl der Bargeldabhebungen in Bankfilialen im Jahr 2022 im Vergleich zu 2019 stark zurückgegangen ist (minus 60 Prozent), ebenso wie die in Filialen getätigten Geldüberweisungen (minus 56 Prozent). Darüber hinaus seien laut einer aktuellen Studie Karten das bevorzugte Zahlungsmittel der Luxemburger für Einkäufe in Geschäften. 52 Prozent der Einkäufe würden damit getätigt. Kartenzahlungen lägen somit weit über dem europäischen Durchschnitt (34 Prozent). Auch kontaktlose Zahlungen hätten an den Verkaufsstellen stark zugenommen: 69 Prozent der Einwohner nutzen diese Technik demnach bei Kartenzahlungen.

Vergleichsweise dichtes Netz an Geldautomaten

Während Bargeld nach Auskunft der ABBL sowohl in Europa als auch in Luxemburg das wichtigste Zahlungsmittel zwischen Privatpersonen bleibt, belegt Luxemburg mit 25 Prozent den dritten Platz in Europa bei Zahlungen, die über mobile Apps getätigt werden. Nur Finnland (26 Prozent) und die Niederlande (43 Prozent) sind auf diesem Gebiet noch aktiver. Die gleiche Tendenz ist laut ABBL bei Instant Payments (Sofortzahlungen) zu beobachten, wo die Einwohner Luxemburgs am aktivsten in Europa sind.

„Die Banken reagieren auf diese neuen Verhaltensweisen, indem sie kontinuierlich in personalisierte, sichere und kundenfreundliche Lösungen investieren, doch die Abdeckung Luxemburgs mit Filialen und Geldautomaten ist nach wie vor gut“, meint dazu Burch. So sei das Großherzogtum mit 34 Filialen und 80 Geldautomaten pro 100.000 Einwohner (Zahlen für 2021) weitaus besser versorgt als seine Nachbarländer. Die Beschäftigung im Privatkundengeschäft, insbesondere in den Filialen, sei ebenfalls stabil geblieben.