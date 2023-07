Bank of London kommt nach Luxemburg

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Die Bank of London will in den nächsten fünf Jahren 200 Millionen Euro in Luxemburg investieren und hier 300 Mitarbeiter einstellen. Eine EU-Banklizenz sei beantragt worden, teilt das Institut am Mittwoch mit.

„Die formelle Einrichtung eines Standorts in der EU ermöglicht es der Bank of London, Geschäfte im größten Binnenmarkt und Handelsblock der Welt zu unterstützen“, so die Bank.

Nicolas Mackel, Head of Luxembourg for Finance, spricht von einer „Bereicherung für das luxemburgische Finanzdienstleistungsökosystem und ein Beweis für die Attraktivität des Landes für einen solchen technologiebasierten Anbieter.“

Einlagen werden deponiert

Die Bank of London, die sich auf patentierte Technologien stützt, verfügt über ein einzigartiges Geschäftsmodell: die Kundeneinlagen werden nicht verliehen, fremdfinanziert oder investiert. Alle Einlegergelder werden in voller Höhe und unbelastet bei der Zentralbank (Bank of England) gehalten.

Mit der Wahl Luxemburgs als EU-Hauptsitz bietet sich eine hervorragende Gelegenheit, Luxemburg und dem gesamten EU-Markt ein neues globales digitales Clearing-Ökosystem für Finanzinstitute und kommerzielle Firmenkunden anzubieten.

Lesen Sie auch: „Die Milchkuh darf man melken, aber nicht schlachten“

Norbert Becker, Vorsitzender der Region Europäische Union der Bank of London, meint, Luxemburg sei „perfekt positioniert, um eine Schlüsselrolle beim Vorantreiben des Europageschäfts der Bank zu spielen und sicherzustellen, dass Luxemburg das Zentrum für das Clearing in der EU ist.“

Anders als der Name vermuten lässt, ist die Bank of London ein junges Unternehmen und zählt die in Luxemburg ansässige Mangrove Capital Partners zu ihren Hauptaktionären. Das Ende 2021 von Anthony G. Watson als Clearing-, Korrespondenz- und Großhandelsbank gegründete Unternehmen bietet Bankdienstleistungen für alle Arten von Unternehmen und Organisationen. Der Hauptsitz befindet sich in London, Büros bestehen in New York, Charlotte und Belfast.