ArcelorMittal muss die Prognose senken

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Bei der Bilanzvorlage für das erste Halbjahr senkte ArcelorMittal am Donnerstag seine Prognose für den Stahlverkauf in diesem Jahr.

Der Konzern teilte mit, dass die weltweite Stahlnachfrage ohne China in diesem Jahr voraussichtlich um ein bis zwei Prozent wachsen wird statt zuvor erwarteten zwei bis drei Prozent. Als Grund nennt der Konzern höheren Zinsen und die schwache Bautätigkeit in Europa.

Der in Luxemburg ansässige Konzern meldete für das zweite Quartal einen Kerngewinn von 2,6 Milliarden US-Dollar (etwa 2,33 Milliarden Euro), was knapp die Hälfte des Vorjahreswertes darstellt. Die Rohstahlproduktion in Europa ging im zweiten Quartal 2023 um 10,8 Prozent auf 6,9 Millionen Tonnen zurück, im gesamten Halbjahr betrug der Rückgang 13 Prozent mit 14,7 Millionen Tonnen. Der Umsatz ging in Europa in den ersten sechs Monaten auf 21,4 Milliarden Dollar zurück. Der Vorsteuergewinn betrug 1,5 Milliarden Dollar gegenüber 4,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Lesen Sie auch:Wie wird ein Stahlhersteller grün?

Die gesamten Stahllieferungen für das erste Halbjahr 2023 beliefen sich auf 28,7 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 3,6 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2022.

Der Umsatz für das 1. Halbjahr 2023 verringerte sich um 15,6 Prozent auf 37,1 Milliarden US-Dollar, was auch an niedrigeren Stahlpreisen liegt. „Die Preise“, erklärt ArcelorMittal, „profitierten im Vergleichszeitraum 2022 von der Wiederauffüllung der Lagerbestände nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine.“

Der den Aktionären zuzurechnende Gewinn von ArcelorMittal für das erste Halbjahr 2023 belief sich auf 2,956 Milliarden US-Dollar gegenüber 8,048 Milliarden, die der Konzern im ersten Halbjahr 2022 einfuhr.