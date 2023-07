Angestellte bei Manuel Cardoso: „Das ist ein Albtraum!“

Share this with email

„Das ist ein Alptraum. Wir sind wütend. Wir fühlen uns im Stich gelassen“, sagen zwei Arbeiter auf einer Baustelle des Bauunternehmens Manuel Cardoso im Herzen von Luxemburg-Stadt. Sie sind im Gespräch mit Liliana Bento, der stellvertretenden Gewerkschaftssekretärin des LCGB, die am vergangenen Freitag mehrere Baustellen besuchte. Bento verteilt Infomaterial, das den Angestellten erklärt, was sie tun sollen, wenn der Konkurs eintritt. Die Anwesenheit der Gewerkschafterin scheint ihnen in einem Szenario völliger Ungewissheit zumindest etwas Trost zu spenden.

Liliana Bento, stellvertretende Gewerkschaftssekretärin des LCGB. Foto: Madalena Queirós

Die Arbeiter haben weder ihr Juni-Gehalt noch ihre Jahresendprämie 2022 erhalten. Angesichts der zu zahlenden Rechnungen wird die finanzielle Situation für einige untragbar. „Viele können es sich nicht leisten, in den Urlaub zu fahren, und manche können es sich nicht leisten, in den Supermarkt zu gehen“, sagt ein anderer Beschäftigter, der seit mehr als 30 Jahren in dem Unternehmen arbeitet. „Wer keinen Sparstrumpf hat, kann das nicht schaffen“, fügt er hinzu.

Der Kollektivurlaub beginnt am Donnerstag und viele haben Angst, Luxemburg zu verlassen, weil sie befürchten, dass während ihrer Abwesenheit der Konkurs erklärt wird. Sie haben zwar Flugtickets nach Portugal gekauft, wissen aber nicht, was sie tun sollen. Unter den 120 Arbeitnehmern, die noch bei Manuel Cardoso beschäftigt sind, herrscht Ungewissheit. „Der Chef will uns nichts sagen“, sagt einer. „Sie sollten den Leuten etwas sagen“, meint ein anderer Arbeitnehmer, der seit 29 Jahren bei Manuel Cardoso beschäftigt ist. „Wir wurden von der Nachricht überrascht, dass Manuel Cardoso am Rande des Konkurses steht“, sagt er. „Es ist inakzeptabel und sehr unverantwortlich, was hier passiert, weil der Chef uns nichts sagt“ - das sagen beide.

Anzeichen gibt es wohl seit Anfang des Jahres. „Seit März haben wir mehrere Gehaltsrückstände. Sie haben angefangen, uns am 15. des Folgemonats zu bezahlen, bis sie einfach aufgehört haben zu zahlen“, sagt ein anderer Arbeiter, der seit acht Jahren in dem Unternehmen ist. Doch nun droht das schlimmste Szenario einzutreten.

Die Stimmung fühlt sich an wie das Ende einer Party. Die Arbeiter sammeln Materialien und Container von den verschiedenen Baustellen ein. Alles wird in das Zentrallager der Manuel Cardoso Gruppe transportiert. „Wir räumen alles auf. Wir laden die Container auf die Lastwagen. Es gibt keine Lösung!“, sagt ein Arbeiter auf einer anderen Baustelle. „Seit gestern ist es vorbei“, sagt ein anderer Arbeiter und bezieht sich dabei auf die Nachricht in Contacto vom Donnerstag, dass das Unternehmen in Konkurs geht.

Ein Lastwagen verlädt einen Container von der Baustelle von Manuel Cardoso. Foto: Madalena Queirós

Außerhalb des Lagers ist zu erfahren, dass das Unternehmen bereits viele seiner Maschinen und Materialien verkauft.

Seit 43 Jahren im Geschäft war die Manuel Cardoso-Gruppe einst eines der größten Bauunternehmen in Luxemburg und steht nun kurz vor der Schließung. Warum, fragen wir die Arbeiter. „Die Krise und der Anstieg der Materialpreise haben nicht geholfen, aber es gibt auch Probleme mit dem Management“, antworten sie.

LCGB wartet auf den Insolvenzbeschluss

„Wir warten auf den Beschluss, der noch in dieser Woche ergehen könnte, damit wir mit den Verfahren zur Beantragung von Arbeitnehmerguthaben beginnen können“, erklärt Christophe Knebeler, der stellvertretender Generalsekretär des LCGB.

Christophe Knebeler Foto: LCGB

„Das Unternehmen hatte etwa 220 Beschäftigte, aber im Moment schätzen wir, dass es etwa 120 sind“, so Knebeler. Die Beschäftigten müssen sich dann bei der ADEM melden, um Anspruch auf Arbeitslosengeld zu haben. Der LCGB ist jedoch dabei, „mit mehreren Unternehmen Kontakt aufzunehmen, um zu versuchen, einige der Arbeitnehmer umzusiedeln“, fügt Knebeler hinzu. Aber solange der Konkurs nicht erklärt ist, „sind wir blockiert“, sagt er abschließend.

Contacto hat bei der Geschäftsleitung von Manuel Cardoso erneut nach einer Stellungnahme gefragt, bisher aber auch auf diese zweite Anfrage keine Antwort erhalten.

Dieser Artikel erschien zuerst bei contacto.lu. Übersetzung ins Deutsche von Tom Rüdell.