Amazon inzwischen zweitgrößter Arbeitgeber im Land

Die luxemburgische Statistikbehörde hat ihre neuesten Zahlen zu Unternehmen mit den meisten Mitarbeitern veröffentlicht (Stand Januar 2023). Auf Platz eins steht demnach die CFL mit 4.790 Mitarbeitern, dicht gefolgt von Amazon (4.570) und der Post Gruppe (4.500). Amazon ist damit in den vergangenen beiden Jahren vom achten auf den fünften Platz und nun schließlich auf den zweiten vorgerückt, während die Post vor zwei Jahren noch auf Platz eins war.

Auf den Plätzen vier bis zehn folgen dann Dussmann (4.460), Cactus (4.290), BGL BNP Paribas (3.970), ArcelorMittal (3.540) sowie Goodyear (3.540), PwC (3.310) und Luxair (2.970). Catctus war ein jahr zuvor noch auf Platz drei gewesen. ArcelorMittal war vor einigen Jahren sogar noch an der Spitze des Rankings.

In den zehn größten Unternehmen des Landes sind damit knapp 40.000 Menschen beschäftigt. Diese Zahlen relativieren sich allerdings, da in diesen Zahlen auch das Personal der ganzen Tochterunternehmen enthalten. In Summe kommt man so auf rund 90 Gesellschaften mit durchschnittlich etwas mehr als 440 Mitarbeitern.

