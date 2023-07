Aktionsplan soll Widerstandsfähigkeit der Betriebe stärken

Vor allem Investitionen in Nachhaltigkeit werden unterstützt: kleine Baufirmen mangelt es derzeit aber an Aufträgen. Foto: Gerry Huberty

„Durch konkrete Maßnahmen und vereinfachte Prozesse unterstützen wir insbesondere die Digitalisierung, die Nachhaltigkeit und die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen“, sagte Mittelstandsminister Lex Delles am Dienstag bei der Präsentation des fünften nationalen Aktionsplans für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU).

Allerdings - in dem 40-seitigen Dokument steht nichts, was nicht schon bekannt wäre. Etwa die Förderung von Unternehmergeist und Unternehmertum durch Beihilfen in Form von nicht rückzahlbaren monatlichen Pauschalzuschüssen in Höhe von 2.000 Euro über einen Zeitraum von sechs Monaten, die sich an Neugründer richten. Zudem wird das Niederlassungsrecht reformiert, die die Übertragung von Unternehmen vereinfachen und das „Prinzip der neuen Chance“ einführen soll, falls jemand mit einem ersten Versuch der Selbstständigkeit einen Konkurs erlitt.

Eingerichtet wird eine Stelle zur Bewertung von Unternehmen in Schwierigkeiten. Die Ernennung eines Unternehmensschlichters soll es dabei ermöglichen, früh eine drohende Insolvenz zu erkennen und Schuldner signalisieren, dass sie handeln müssen. „Diese Warninstrumente, die zu den wichtigsten Maßnahmen einer intelligenten Regulierung gehören, können somit dazu beitragen, die Zahl der Insolvenzen zu verringern und die Erhaltung von Arbeitsplätzen zu unterstützen“, erklärten Mittelstandsminister Delles und die Vertreter der Branchenverbände sowie Handwerkskammer und Handelskammer.

Verbesserung der Qualität der öffentlichen Dienstleistungen

Verwaltungsverfahren für Unternehmen sollen zum Beispiel mit einem automatisierten Informationsaustausch und der „papierlosen“ Antrags auf eine Niederlassungsgenehmigung8 vereinfacht werden. Identische Informationen müssten damit nur einmal auf der Website guichet.lu eingegeben werden. Dazu gehört auch das neue IT-Instrument des Handelskatasters, das einen genauen Überblick über die Wirtschaftslandschaft bietet und Unternehmen wie Gemeinden zugute kommt.

Um Bildungseinrichtungen näher an die Wirtschaft heranzuführen und die berufliche Qualifikation der Arbeitnehmer zu erhöhen, wird in Zusammenarbeit mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) eine nationale Kompetenzstrategie ausgearbeitet.

Im Rahmen des „Klimapakt fir Betriber“ wird eine Anlaufstelle für den Energie- und Umweltwandel eingerichtet, um Unternehmen auf Energieeffizienz, Zirkularität und Nachhaltigkeit auszurichten. Damit mehr in nachhaltige Technologien investiert wird, soll die finanzielle Unterstützung für KMU angepasst und intensiviert werden. Das Programm „Fit 4 Sustainability“ von Luxinnovation übernimmt beispielsweise die Hälfte der Kosten für externe Beratung, um einen Plan zur Verringerung der Umweltauswirkungen zu erstellen.