Buenos Aires

Erinnerung an „Todesflüge“ der argentinischen Militärdiktatur

1:56

Es ist keine freudige Rückkehr am Flughafen von Buenos Aires an diesem Samstag Ende Juni. Hinterbliebene von Opfern der Militärdiktatur beobachten mit Anspannung und Schmerz, wie das Flugzeug vom Typ Skyvan PA-51 nach jahrelangem Aufenthalt in den USA wieder in der argentinischen Hauptstadt landet. Die Maschine war Teil der sogenannten „Todesflüge“, mit denen sich das Regime zwischen 1976 und 1983 seiner Kritiker entledigte. Die Skyvan PA-51 soll nun in einem Museum in Buenos Aires, auf dem Gelände eines ehemaligen geheimen Haft- und Folterzentrums untergebracht werden. Dort wurden die Todesflugopfer vor ihrer Ermordung festgehalten.