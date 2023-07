Supermond im Juli

Das Wettervideo

Erst regnerisch, später freundlich und windig

2:41

Luxemburg liegt am Wochenende meist unter Tiefdruckeinfluss. In der Folge sind Regen und Regenschauer immer wieder geboten. Ab Sonntag macht sich wieder freundliches Wetter breit. Die Sonne kommt vielerorts zum Vorschein. Dennoch fühlt es sich durch einen ruppigen Westwind teilweise unangenehm an.