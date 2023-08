Der frühere US-Präsident Trump hatte am Donnerstagabend nach einer Anklage im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug im Bundesstaat Georgia in einem Gefängnis erscheinen müssen, um sich dort den Behörden zu stellen. Bei dem Termin im Bezirksgefängnis in Atlanta wurden seine Personalien aufgenommen - und es wurde auch ein Polizeifoto von dem Republikaner gemacht Video: Reuters