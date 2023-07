Die Polizei in Wittlich sprach von einem geschätzten Schaden von rund zwölf Millionen Euro.

Wittlich

Millionenschaden bei Brand in Autohaus

Ein Feuer in einem Autohaus in Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) hat einen Großeinsatz ausgelöst und einen Sachschaden in Millionenhöhe angerichtet.